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Social· 1 min citire
Criza energetică schimbă raportul de forțe în regiune: România se luptă pentru Cernavodă, Bulgaria exportă masiv
Fotovoltaice/ Profimedia
Publicat10 aug. 2026, 08:08
SursăRealitatea PLUS
În timp ce România încearcă să salveze Centrala Nucleară de la Cernavodă, Bulgaria profită din plin de criza energetică. După scufundarea celor patru barje pe Dunăre, autoritățile române anunță că debitul fluviului începe să crească. De cealaltă parte a graniței, ministrul Energiei de la Sofia vorbește despre exporturi record și spune că Bulgaria a devenit „bateria Europei de Est”.
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