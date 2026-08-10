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Mașină distrusă de flăcări în județul Argeș. Autoturismul a ars ca o torță: imagini șocante VIDEO
Incendiu mașină Argeș / Captură video
Publicat10 aug. 2026, 07:42
Actualizat10 aug. 2026, 07:44
SursăRealitatea PLUS
O mașină a fost distrusă complet de flăcări! Autovehiculul era parcat într-o comună din județul Argeș, iar la locul incidentului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri.
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