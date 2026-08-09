Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Pensionarii au ajuns să trăiască pe datorie. Seniorii pierd lunar sume importante de bani în lipsa indexării

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 14:23
SursăRealitatea PLUS

Pensionarii au ajuns să trăiască pe datorie, după ce statul a luat măsuri de austeritate împotriva lor, acuza seniorii! De doi ani pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, iar oamenii pierd lunar sume importante de bani. Medicamentele, alimentele și facturile sunt cu mult peste veniturile a milioane de pensionari, iar ca să reușească să supraviețuiască, fac împrumuturi la CAR.

Milioane de pensionari la nivel național au ajuns să trăiască o bătrânețe pe datorie, și asta pentru că pensiile sunt insuficiente și neindexate cu rata inflației de 2 ani de zile, ceea ce înseamnă că lunar seniorii pierd bani.

În ceea ce privește seniorii cu o pensie minimă, atunci pierderile sunt de 145 lei, iar cei cu o pensie de 3.000 lei pierd 290 lei.

Românii se confruntă și cu scumpiri în lanț, în condițiile în care pensionarii sunt cei mai afectați de măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan.

De la medicamente la facturi, totul costă mai mult, iar tot mai mulți pensionari ajung să se împrumute la casele de ajutor reciproc pentru a avea ce pune pe masă, și nu vorbim aici de sume mari, ci de doar câteva sute de lei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pensionariindexareinflatiepensie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe