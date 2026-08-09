Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Pensionarii au ajuns să trăiască pe datorie. Seniorii pierd lunar sume importante de bani în lipsa indexării
Publicat9 aug. 2026, 14:23
SursăRealitatea PLUS
Pensionarii au ajuns să trăiască pe datorie, după ce statul a luat măsuri de austeritate împotriva lor, acuza seniorii! De doi ani pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, iar oamenii pierd lunar sume importante de bani. Medicamentele, alimentele și facturile sunt cu mult peste veniturile a milioane de pensionari, iar ca să reușească să supraviețuiască, fac împrumuturi la CAR.
Citește și
- 15:08Tot mai multe apeluri false în numele băncilor și companiilor. Poliția explică metoda „Vishing” și cum pot fi evitate fraudele
- 14:47Accident pe A2, la Cernavodă: șase mașini implicate, o persoană rănită. Trafic restricționat spre București
- 14:43Un bărbat a fost uitat de medici în aparatul de RMN. După câte ore a fost descoperit
- 13:46Noua tactică folosită de escroci pentru a goli conturile. Infractorii sună victima și pretind că sunt de la bancă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News