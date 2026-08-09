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Social· 1 min citire
Bebeluș de 11 luni, pus la volan. Mama bebelușului care a filmat scena are 17 ani
Bebeluș la volan în Vrancea
Publicat9 aug. 2026, 11:15
SursăRealitatea PLUS
Imagini șocante surprinse pe un drum din Vrancea. Un bebeluș de 11 luni a fost filmat în timp ce se afla la volanul unei mașini. În dreapta sa se afla un alt minor.
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