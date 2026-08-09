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Bebeluș de 11 luni, pus la volan. Mama bebelușului care a filmat scena are 17 ani

Bebeluș la volan în Vrancea

Bebeluș la volan în Vrancea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 11:15
SursăRealitatea PLUS

Imagini șocante surprinse pe un drum din Vrancea. Un bebeluș de 11 luni a fost filmat în timp ce se afla la volanul unei mașini. În dreapta sa se afla un alt minor.

Imaginile arată un bebeluș de doar 11 luni la volanul unei mașini, pe un drum public din comuna Slobozia Bradului. Filmarea ar fi fost realizată de mama copilului aflat la volan, care are 17 ani.

În urma apariției imaginilor, polițiștii din Vrancea au deschis un dosar penal. 

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