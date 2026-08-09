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Imagini șocante: bătaie cu macete și cuțite în mijlocul străzii în Târgu Jiu
Bătaie în Târgu Jiu
Publicat9 aug. 2026, 11:13
SursăRealitatea PLUS
Scene șocante pe o stradă, la Târgu Jiu! Trei bărbați s-au luat la bătaie, iar conflictul a degenerat rapid. Au fost folosite macete, cuțite, iar unul dintre participanți ar fi folosit și spray lacrimogen.
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