Imagini șocante: bătaie cu macete și cuțite în mijlocul străzii în Târgu Jiu

Publicat 9 aug. 2026, 11:13 Sursă Realitatea PLUS

Scene șocante pe o stradă, la Târgu Jiu! Trei bărbați s-au luat la bătaie, iar conflictul a degenerat rapid. Au fost folosite macete, cuțite, iar unul dintre participanți ar fi folosit și spray lacrimogen.

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