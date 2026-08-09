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Imagini șocante: bătaie cu macete și cuțite în mijlocul străzii în Târgu Jiu

Bătaie în Târgu Jiu

Bătaie în Târgu Jiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 11:13
SursăRealitatea PLUS

Scene șocante pe o stradă, la Târgu Jiu! Trei bărbați s-au luat la bătaie, iar conflictul a degenerat rapid. Au fost folosite macete, cuțite, iar unul dintre participanți ar fi folosit și spray lacrimogen.

Scenele violente au fost filmate de locuitorii din zonă îngroziți, care au alertat imediat autoritățile. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili exact de la ce a pornit scandalul.

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