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Primele imagini cu momentul în care fetița de 11 ani este găsită. Părinții se întreabă de ce s-a ascuns în dulap

Fetiță găsită în dulap

Fetiță găsită în dulap

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 12:03
SursăRealitatea PLUS

Primele imagini cu momentul în care fetița de 11 ani, care a fost dispărută în Bacău timp de trei zile, a fost găsită de autorități. Sunt imagini, ATENȚIE!, care vă pot afecta emoțional. Părinții nu-și explică cum Andreea a fost găsită într-un dulap părăsit, dacă a încercat cineva să o ademenească sau să-i facă rău. Polițiștii au deschis o anchetă de amploare pentru a afla cu exactitate cum a ajuns fetița în această situație incredibilă.

După 3 zile de căutări disperate, autoritățile au găsit-o pe fetiță într-un dulap dintr-o casă părăsită din localitate. Părinții se întreabă cum s-a ajuns în această situație, dacă i-a vrut cineva răul copilului sau dacă s-a ascuns de un pericol.

În momentul în care s-a revăzut cu bunica ei, fetița a povestit cu lacrimi în ochi cum s-a întâmplat totul.

Zeci de jandarmi, pompieri, polițiști, dar și voluntari au căutat-o neîncetat. Polițiștii continuă cercetările pentru a afla cu exactitate dacă fetița ar fi putut fi ținta unei presupuse infracțiuni.

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