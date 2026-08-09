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Social· 1 min citire
Primele imagini cu momentul în care fetița de 11 ani este găsită. Părinții se întreabă de ce s-a ascuns în dulap
Fetiță găsită în dulap
Publicat9 aug. 2026, 12:03
SursăRealitatea PLUS
Primele imagini cu momentul în care fetița de 11 ani, care a fost dispărută în Bacău timp de trei zile, a fost găsită de autorități. Sunt imagini, ATENȚIE!, care vă pot afecta emoțional. Părinții nu-și explică cum Andreea a fost găsită într-un dulap părăsit, dacă a încercat cineva să o ademenească sau să-i facă rău. Polițiștii au deschis o anchetă de amploare pentru a afla cu exactitate cum a ajuns fetița în această situație incredibilă.
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