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Social· 1 min citire
Bărbat de 80 de ani, găsit în munți după opt ore de căutări
Jandarmi montani
Publicat9 aug. 2026, 11:43
SursăRealitatea PLUS
O intervenție contracronometru s-a încheiat cu bine în Munții Făgăraș. Un bărbat de 80 de ani, care s-a despărțit de grupul cu care urca spre Vârful Moldoveanu și a ajuns pe un traseu greșit, a fost căutat timp de aproximativ opt ore de jandarmii montani și salvamontiști.
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