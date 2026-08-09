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Bărbat de 80 de ani, găsit în munți după opt ore de căutări

Jandarmi montani

Jandarmi montani

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 11:43
SursăRealitatea PLUS

O intervenție contracronometru s-a încheiat cu bine în Munții Făgăraș. Un bărbat de 80 de ani, care s-a despărțit de grupul cu care urca spre Vârful Moldoveanu și a ajuns pe un traseu greșit, a fost căutat timp de aproximativ opt ore de jandarmii montani și salvamontiști.

Bărbatul a sunat la 112 și a cerut ajutor la miezul nopții. Misiunea a fost îngreunată și de faptul că, în anumite zone, nu existau comunicații radio sau telefonice.

Jandarmii montani le recomandă turiștilor să nu lase singură o persoană care este epuizată sau care nu mai poate continua traseul.

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