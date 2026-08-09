Bărbat de 80 de ani, găsit în munți după opt ore de căutări

Publicat 9 aug. 2026, 11:43 Sursă Realitatea PLUS

O intervenție contracronometru s-a încheiat cu bine în Munții Făgăraș. Un bărbat de 80 de ani, care s-a despărțit de grupul cu care urca spre Vârful Moldoveanu și a ajuns pe un traseu greșit, a fost căutat timp de aproximativ opt ore de jandarmii montani și salvamontiști.

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