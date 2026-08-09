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Dezvăluiri cutremurătoare la 5 ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian. Ce probleme de sănătate ascundea

Petrică Mâțu Stoian

Petrică Mâțu Stoian

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 07:44
SursăRealitatea PLUS

Ies la iveală noi detalii cutremurătoare la aproape cinci ani de la moartea interpretului Petrică Mițu Stoian. Unul dintre apropiații artistului a mărturisit că Mâțu Stoian nu mai avea un rinichi și avea mai multe probleme de sănătate pentru care nu voia milă. Ilie Caraș a dezvăluit și ce au vorbit la telefon cu doar o zi înainte de a muri.

Ilie Caraș, apropiat al lui Petrică Mâțu Stoian, a povestit că artistul nu voia să fie compătimit și își ascundea suferințele față de cei din jur. Cu o zi înainte să moară, cei doi au vorbit la telefon și au făcut planuri să se revadă. Nimeni nu avea să bănuiască faptul că aceea era ultima lor conversație.

Petrică Mâțu Stoian nu mai avea un rinichi

Moartea lui Petrică Mâțu Stoian, în noiembrie 2021, a provocat un val de durere în lumea muzicii populare. Artistul avea 61 de ani și era unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară din România.

Artistul se dusese de bunăvoie să facă un tratament post COVID-19 în cadrul unei clinici, însă în urma unor complicații apărute a ajuns direct la urgențe, iar la doar câteva ore a murit. Vestea a picat ca un trăsnet peste România, mai ales că nimeni nu îl știa cu probleme grave de sănătate.

Înainte de a începe tratamentele, solistul și-a făcut o ultimă poza pe balconul clinicii.

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