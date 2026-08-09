Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Dezvăluiri cutremurătoare la 5 ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian. Ce probleme de sănătate ascundea
Petrică Mâțu Stoian
Publicat9 aug. 2026, 07:44
SursăRealitatea PLUS
Ies la iveală noi detalii cutremurătoare la aproape cinci ani de la moartea interpretului Petrică Mițu Stoian. Unul dintre apropiații artistului a mărturisit că Mâțu Stoian nu mai avea un rinichi și avea mai multe probleme de sănătate pentru care nu voia milă. Ilie Caraș a dezvăluit și ce au vorbit la telefon cu doar o zi înainte de a muri.
Citește și
- 11:43Bărbat de 80 de ani, găsit în munți după opt ore de căutări
- 11:27Energie mai scumpă din toamnă, cu cât vor crește facturile. Cum vor profita șmecherii din domeniu de criza adâncită de Bolojan
- 11:18A doua mașină răsturnată pe Transfăgărășan în ultimele luni. Șoferul ar fi uitat să tragă frâna de mână
- 11:15Bebeluș de 11 luni, pus la volan. Mama bebelușului care a filmat scena are 17 ani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News