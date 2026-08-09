Dezvăluiri cutremurătoare la 5 ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian. Ce probleme de sănătate ascundea

Publicat 9 aug. 2026, 07:44 Sursă Realitatea PLUS

Ies la iveală noi detalii cutremurătoare la aproape cinci ani de la moartea interpretului Petrică Mițu Stoian. Unul dintre apropiații artistului a mărturisit că Mâțu Stoian nu mai avea un rinichi și avea mai multe probleme de sănătate pentru care nu voia milă. Ilie Caraș a dezvăluit și ce au vorbit la telefon cu doar o zi înainte de a muri.

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