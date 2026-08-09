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O ambulanță aflată în misiune a fost atacată cu pietre și topoare pe motiv că „fură copiii”. Șoferul a fost grav rănit

Ambulanță lovită cu pietre și topoare

Ambulanță lovită cu pietre și topoare

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 09:09

O ambulanță a fost atacată cu topoarele în Cluj. Echipajul a fost chemat să acorde îngrijiri unui pacient din județul Cluj, însă a fost atacat cu bâte și topoare și pietre.

Un echipaj de ambulanță care a fost chemat să acorde îngrijiri medicale unui pacient din județul Cluj a fost atacat cu bâte, cu topoare și cu pietre, asta pentru că au apărut niște informații care s-au propagat pe TikTok despre o presupusă ambulanță care ar fura copii, cel puțin asta relatează presa locală.

Șoferul ambulanței a fost grav rănit

Foarte important de meționat este că șoferul ambulanței a fost grav rănit de cioburile geamului spart și ulterior a fost operat. Totul s-a întâmplat aseară, după ora 21:00, în comuna Recea Cristur.

Acest echipaj de ambulanță a fost trimis acolo pentru că unui bărbat i se făcuse rău. La intrarea în localitate, însă, medicii au oprit pentru a cere indicații, au întrebat un grup de localnici unde este adresa la care ar trebui să ajungă, însă în loc să îi ghideze, oamenii au început să îi filmeze și să se agite.

După ce au fost preluat acest pacient, în drumul către spitalul din Dej, acolo unde ar fi trebuit să ajungă, le-a fost blocată calea. Un autoturism s-a pus în fața mașinii de ambulanță, au coborât apoi mai mulți indivizi și i-au atacat cu bâte și cu topoare.

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