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Social· 1 min citire
O ambulanță aflată în misiune a fost atacată cu pietre și topoare pe motiv că „fură copiii”. Șoferul a fost grav rănit
Ambulanță lovită cu pietre și topoare
O ambulanță a fost atacată cu topoarele în Cluj. Echipajul a fost chemat să acorde îngrijiri unui pacient din județul Cluj, însă a fost atacat cu bâte și topoare și pietre.
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