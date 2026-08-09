O ambulanță aflată în misiune a fost atacată cu pietre și topoare pe motiv că „fură copiii”. Șoferul a fost grav rănit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 09:09

O ambulanță a fost atacată cu topoarele în Cluj. Echipajul a fost chemat să acorde îngrijiri unui pacient din județul Cluj, însă a fost atacat cu bâte și topoare și pietre.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ambulantaclujtiktoktoporcopii