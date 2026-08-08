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Celelalte două barje au fost scufundate după 7 ore. Cât de mult salvează situația

Barje pe Dunăre

Barje pe Dunăre

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 20:16
SursăRealitatea PLUS

Au fost scufundate cele 2 barje. Procedura s-a desfășurat în cele mai bune condiții de siguranță și a pus respectat cu strictețe amplasamentul stabilit de apele române.

Pentru această operațiune au fost folosite 4 împingătoare de mare putere, în apă, care au fost ajustate de ambarcațiuni.

Operațiunea s-a finalizat cu succes și a durat aproximativ 7 ore (12.30-19.22).

Conform autorităților, efectele operațiunii se vor resimți cel mai devreme maine seara si in cursul zilei de luni.

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