Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Celelalte două barje au fost scufundate după 7 ore. Cât de mult salvează situația
Barje pe Dunăre
Publicat8 aug. 2026, 20:16
SursăRealitatea PLUS
Au fost scufundate cele 2 barje. Procedura s-a desfășurat în cele mai bune condiții de siguranță și a pus respectat cu strictețe amplasamentul stabilit de apele române.
Citește și
- 20:42Șoferi blocați între bariere la trecerea de cale ferată Petricani. CFR a sesizat Poliția
- 20:13Autoritățile bulgare: Drona explodată lângă granița cu România ar fi fost o dronă-momeală ucraineană de tip Maya
- 19:06Ambulanță cu adolescent înjunghiat, redirecționată în Ploiești din cauza Zilelor Orașului. Reacția SAJ Prahova
- 18:40Bucureștiul, cea mai vulnerabilă capitală din UE în caz de cutremur. Turismul din Capitală, ruletă rusească pentru străini
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News