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Social· 1 min citire
Doi alpiniști, blocați pe peretele Văii Albe din Bucegi. Elicopterul SMURD a suspendat intervenția din cauza vremii
Elicopter SMURD
Doi alpiniști au rămas blocați, sâmbătă după-amiază, pe peretele Văii Albe din Munții Bucegi. Salvamontiștii prahoveni intervin pentru recuperarea lor, iar în operațiune a fost solicitat și un elicopter SMURD.
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