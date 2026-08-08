Doi alpiniști, blocați pe peretele Văii Albe din Bucegi. Elicopterul SMURD a suspendat intervenția din cauza vremii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 18:02

Doi alpiniști au rămas blocați, sâmbătă după-amiază, pe peretele Văii Albe din Munții Bucegi. Salvamontiștii prahoveni intervin pentru recuperarea lor, iar în operațiune a fost solicitat și un elicopter SMURD.

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