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Doi alpiniști, blocați pe peretele Văii Albe din Bucegi. Elicopterul SMURD a suspendat intervenția din cauza vremii

Elicopter SMURD

Elicopter SMURD

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 18:02

Doi alpiniști au rămas blocați, sâmbătă după-amiază, pe peretele Văii Albe din Munții Bucegi. Salvamontiștii prahoveni intervin pentru recuperarea lor, iar în operațiune a fost solicitat și un elicopter SMURD.

Salvamont Prahova a anunțat că echipele de intervenție acționează pentru salvarea celor doi alpiniști care au rămas blocați în peretele Văii Albe.

Salvamont Prahova intervine pentru recuperarea alpiniștilor

În zonă a ajuns un elicopter SMURD de la Târgu Mureș. Aparatul a survolat perimetrul și a preluat doi salvatori montani de la Baza Salvamont Cota 1400 Sinaia, pentru a-i transporta la locul incidentului.

Un prim salvator montan a fost inserat în zonă, însă condițiile meteorologice s-au deteriorat, iar intervenția aeriană a fost suspendată temporar.

Salvatorii montani continuă operațiunea de recuperare a celor doi alpiniști. Intervenția este în desfășurare.

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