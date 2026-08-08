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MAE, după drona căzută în Bulgaria: „România este pregătită să ofere asistența necesară în materie”

MAE

MAE

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 18:52

România a fost notificată de autoritățile bulgare în legătură cu explozia și prăbușirea unei drone pe teritoriul Bulgariei, în apropierea frontierei române. Ministerul Afacerilor Externe anunță că este în contact cu instituțiile de la Sofia și este pregătit să ofere asistența necesară.

„Așteptăm rezultatele anchetei autorităților bulgare. România este pregătită să ofere asistența necesară în materie”, a transmis MAE.

MAE: România poate acorda asistență Bulgariei

Potrivit ministerului, autoritățile române mențin legătura atât cu omologii bulgari, cât și cu Ministerul Apărării Naționale, inclusiv în privința informării aliaților NATO.

Conform datelor comunicate de autoritățile bulgare, drona ar fi intrat în spațiul aerian al Bulgariei dinspre România și ar fi explodat sâmbătă dimineață, la aproximativ 100 de metri de frontiera română. Incidentul a avut loc în zona fostului punct de trecere Kardam–Negru Vodă, la circa un kilometru de o stație de comprimare a gazelor aflată pe traseul gazoductului Transbalcanic.

Explozia, lângă fostul punct Kardam–Negru Vodă

Nu au fost raportate victime și nici pagube materiale.

La rândul său, Ministerul Apărării Naționale a precizat că sistemele radar românești nu au detectat vreun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria înaintea exploziei produse lângă graniță.

Autoritățile bulgare continuă investigațiile pentru a stabili proveniența dronei și traseul acesteia.

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