MAE, după drona căzută în Bulgaria: „România este pregătită să ofere asistența necesară în materie”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 18:52

România a fost notificată de autoritățile bulgare în legătură cu explozia și prăbușirea unei drone pe teritoriul Bulgariei, în apropierea frontierei române. Ministerul Afacerilor Externe anunță că este în contact cu instituțiile de la Sofia și este pregătit să ofere asistența necesară.

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