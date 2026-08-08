Autoritățile bulgare: Drona explodată lângă granița cu România ar fi fost o dronă-momeală ucraineană de tip Maya

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 20:13

O dronă care s-a prăbușit și a explodat sâmbătă dimineață în Bulgaria, în apropierea frontierei cu România, pare să fi fost o dronă-momeală de tip Maya, utilizată pe scară largă de forțele ucrainene, potrivit concluziilor preliminare anunțate de Ministerul bulgar al Apărării.

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