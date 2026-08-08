Autoritățile bulgare: Drona explodată lângă granița cu România ar fi fost o dronă-momeală ucraineană de tip Maya

O dronă care s-a prăbușit și a explodat sâmbătă dimineață în Bulgaria, în apropierea frontierei cu România, pare să fi fost o dronă-momeală de tip Maya, utilizată pe scară largă de forțele ucrainene, potrivit concluziilor preliminare anunțate de Ministerul bulgar al Apărării.
Instituția a transmis presei locale că analiza inițială a resturilor indică faptul că aparatul este „cel mai probabil” o dronă Maya. Reprezentanții ministerului au subliniat că, în acest moment, nu există indicii potrivit cărora incidentul ar fi fost intenționat.
Explozia s-a produs în jurul orei 08:10, la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, în zona fostului punct de trecere a frontierei Kardam, a declarat premierul bulgar Rumen Radev.
Ministerul bulgar al Apărării: „Cel mai probabil, o dronă Maya”
Aparatul a căzut într-un lan de floarea-soarelui, la circa un kilometru de o stație de comprimare aflată pe traseul gazoductului Transbalcanic. Nu au fost raportate victime și nici avarii ale infrastructurii.
Drona nu a fost detectată de sistemele radar ale Bulgariei sau României. Radev a explicat că asemenea aparate sunt dificil de identificat atunci când zboară la altitudine joasă.
Bulgaria intenționează să prezinte incidentul și în cadrul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic programate săptămâna viitoare.
Nici radarele bulgare, nici cele românești nu au detectat drona
Ministerul Apărării Naționale a precizat sâmbătă că radarele românești nu au înregistrat vreun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României spre Bulgaria înaintea exploziei.
„În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei, în ziua de 8 august, în jurul orei 08:20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria”, a transmis instituția.
MApN: Nu a fost identificat niciun vehicul aerian care să fi traversat România
La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că autoritățile române au fost notificate oficial de partea bulgară și că România este pregătită să ofere sprijin pentru clarificarea situației.
„Așteptăm rezultatele anchetei autorităților bulgare. România este pregătită să ofere asistența necesară în materie”, a transmis MAE.