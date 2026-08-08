Șoferi blocați între bariere la trecerea de cale ferată Petricani. CFR a sesizat Poliția

Mai mulți șoferi au rămas blocați între semibariere la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Petricani, după ce au pătruns pe șine înainte ca instalația să finalizeze complet ciclul de avertizare. CFR SA avertizează că gestul este extrem de periculos, mai ales deoarece barierele pot începe să coboare din nou dacă se apropie un alt tren.
Imaginile arată cum unii conducători auto pornesc înainte ca semibarierele să fie ridicate complet. În cazul în care instalația intră într-un nou ciclu de avertizare, acestea pot începe să coboare din nou, iar mașinile pot rămâne blocate în zona căii ferate.
Au intrat pe șine înainte de ridicarea completă a semibarierelor
Reprezentanții CFR SA subliniază că simplul fapt că semibarierele au început să se ridice nu înseamnă că traversarea poate fi efectuată în siguranță.
„Faptul că semibarierele au început să se ridice nu înseamnă că trecerea poate fi traversată. Conducătorii auto trebuie să aștepte ridicarea completă a acestora și semnalizarea corespunzătoare care permite traversarea”, au transmis reprezentanții companiei.
Potrivit CFR SA, instalația de semnalizare poate reintra rapid în ciclul de avertizare, în funcție de circulația trenurilor.
„Un alt tren poate intra în zona de acționare a instalației, iar semibarierele pot începe din nou să coboare. Din acest motiv, pătrunderea pe trecerea la nivel înainte de ridicarea completă a semibarierelor reprezintă un risc major”, au explicat oficialii companiei.
CFR atrage atenția și asupra unei alte situații periculoase: intrarea pe trecerea la nivel atunci când coloana de mașini din față nu permite eliberarea completă a zonei feroviare. Șoferii trebuie să se asigure că există suficient spațiu pentru a traversa integral calea ferată înainte de a porni.
CFR: Un alt tren poate declanșa un nou ciclu de avertizare
„Nerăbdarea, aglomerația sau încercarea de a câștiga câteva secunde nu justifică ignorarea semnalizării și, cu atât mai puțin, riscul ca un autovehicul să rămână blocat pe calea ferată”, au mai transmis reprezentanții CFR SA.
Situația este considerată cu atât mai gravă cu cât trecerea la nivel din zona Petricani se află pe Magistrala 800, una dintre cele mai circulate rute feroviare din România, utilizată inclusiv de trenurile spre și dinspre litoral.
„Astfel de comportamente pot provoca accidente grave și pot pune în pericol nu doar persoanele aflate în autovehiculele implicate, ci și siguranța circulației feroviare, a călătorilor și a personalului feroviar”, a precizat compania.
CFR SA anunță că imaginile au fost transmise autorităților competente pentru identificarea șoferilor implicați și aplicarea măsurilor legale. De asemenea, compania va solicita Poliției intensificarea acțiunilor de prevenire și control la trecerile la nivel cu calea ferată.