Șoferi blocați între bariere la trecerea de cale ferată Petricani. CFR a sesizat Poliția

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 20:42

Mai mulți șoferi au rămas blocați între semibariere la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Petricani, după ce au pătruns pe șine înainte ca instalația să finalizeze complet ciclul de avertizare. CFR SA avertizează că gestul este extrem de periculos, mai ales deoarece barierele pot începe să coboare din nou dacă se apropie un alt tren.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre petricanibarieraCFRpolitiesoferi