Bucureștiul, cea mai vulnerabilă capitală din UE în caz de cutremur. Turismul din Capitală, ruletă rusească pentru străini

Turiștii închiriază apartamente care s-ar putea prăbuși la primul cutremur. Deși legea interzice acest lucru, platformele de rezervări online continuă să promoveze astfel de locuințe, iar autoritățile închid ochii în fața neregulilor. Sute de anunțuri pentru apartamente închiriate în regim hotelier, aflate în clădiri cu risc seismic, sunt încă active. Totul în condițiile în care specialiștii avertizează că un seism de magnitudinea celui din 1977 este doar o chestiune de timp, iar Bucureștiul rămâne cea mai vulnerabilă capitală din Uniunea Europeană în fața unui cutremur.
Bucureștiul este orașul din țara noastră cu cei mai mulți turiști veniți în concediu. Potrivit INS, Capitala a înregistrat peste 2 milioane de sosiri în structurile de cazare și aproape 4,15 milioane de nopți de cazare. Ba mai mult, a intrat recent și în topul celor mai căutate capitale din Uniunea Europeană ca destinație turistică.
Bucureștiul, cel mai vizitat oraș din România
Aici, majoritatea preferă hotelurile clasice. Dar tot mai mulți se orientează spre apartamentele de închiriat, fără să știe că ajung să joace practic ruleta rusească. Motivul? Cazarea aleasă se poate afla într-una din clădirile care riscă să se prăbușească la următorul cutremur.
Turiștii aleg de cele mai multe ori cazările din zonele centrale ale Bucureștiului, fără să știe că acolo e de fapt pericolul cel mai mare.
Niciun spațiu de cazare nu menționează clădire cu „risc seismic” sau „bulină roșie”
Toate cele cinci anunțuri pe care le-am analizat insistă pe avantajele cazării: poziție centrală, preț bun, confort. Niciunul nu menționează însă cuvintele „risc seismic" sau „bulină roșie".
În schimb, unele descrieri anticipează întrebările turiștilor despre starea clădirii, dar pun exteriorul mai puțin plăcut vizual pe seama faptul că blocul e vechi și urmează să fie renovat. Mai grav, susțin că, în ciuda aspectului, zona este sigură. Practic, singurul avertisment din anunțuri se referă la zgomotul provocat de trafic, nicidecum la riscul de a rămâne sub dărâmături la următorul cutremur.
Mai mult, practica este susținută chiar de unii agenți imobiliari, care promovează deschis astfel de garsoniere drept oportunități de investiție pentru închirieri în regim hotelier.
Clădirile nu au bulină NU pentru că ar fi sigure, ci pentru că, de multe ori, nici nu au fost expertizate. Iar cel mai grav este că Bucureștiul este, în prezent, cea mai vulnerabilă capitală din Uniunea Europeană din punct de vedere seismic.
Ultimul cutremur, din 1977, a dus la prăbușirea a 32 de clădiri
Ultimul cutremur major, produs în 1977, a dus la prăbușirea a 32 de clădiri în mai puțin de un minut. Bilanțul sumbru arată că peste 1.500 de oameni și-au pierdut viețile, iar alți peste 10.000 au fost răniți grav. Specialiștii avertizează că un nou seism puternic este inevitabil și că efectele lui ar putea fi chiar mai grave decât cele din trecut, ținând cont de degradarea blocurilor.
Există totuși o lege care interzice închirierea pe termen scurt sau lung în clădirile încadrate în clasa RISC SEISMIC 1. Iar cei care o încalcă trebuie să fie amendați cu până la 2.000 de euro. Totuși, verificările și pedepsele rămân doar în teorie, pentru că autoritățile închid ochii la nereguli.
Raed Arafat a avertizat că, în cazul unui cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter, numărul victimelor ar putea depăși 20.000, printre care s-ar număra 4.000 de morți. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a precizat că cel mai grav afectat va fi chiar Bucureștiul.