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O nouă alarmă aeriană în județul Tulcea — mesaj RO-Alert transmis populației
Ro alert in judetul Tulcea
Sistemul radar al MApN a detectat în această dimineață, în jurul orei 09.30, o țintă aeriană aflată în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă a notificat imediat IGSU, iar populația din județul Tulcea a primit mesaj RO-Alert.
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