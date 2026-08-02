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O nouă alarmă aeriană în județul Tulcea — mesaj RO-Alert transmis populației

Ro alert in judetul Tulcea

Ro alert in judetul Tulcea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 10:26

Sistemul radar al MApN a detectat în această dimineață, în jurul orei 09.30, o țintă aeriană aflată în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă a notificat imediat IGSU, iar populația din județul Tulcea a primit mesaj RO-Alert.

Ținta a rămas vizibilă pentru scurt timp pe sistemele radar, evoluând în apropierea graniței, fără să pătrundă în spațiul aerian al României. La ora 09.52, alerta aeriană a fost oficial ridicată.

Autoritățile mențin supravegherea în zonă, în contextul intensificării incidentelor aeriene din proximitatea frontierei ucrainene.

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