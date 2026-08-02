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Alertă în județul Constanța: scurgeri de GPL la un tren. Alte 12 garnituri, oprite aproape două ore

Garnitură de vagoane cisterna (arhiva)

Garnitură de vagoane cisterna (arhiva)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 aug. 2026, 11:03
Actualizat2 aug. 2026, 11:07

Circulația feroviară prin stația CF Dorobanțu din județul Constanța a fost suspendată în această dimineață, după ce angajații CFR au descoperit scurgeri de gaze la un tren de marfă cu 34 de vagoane cisternă încărcate cu GPL.

A fost activat sistemul de urgență 112, iar echipaje ISU Dobrogea, alături de reprezentanți ai Poliției și Gărzii de Mediu, au intervenit pentru asigurarea zonei. La ora 07:18, traficul feroviar a fost oprit complet pentru desfășurarea operațiunilor în siguranță, a transmis CFR.

Deși defecțiunea a fost remediată inițial, specialiștii ISU au identificat în continuare pierderi de gaz, fiind necesară intervenția unui tehnician al expeditorului pentru reglarea robinetului vagonului. După noi verificări, circulația feroviară a fost reluată la ora 08:55.

În total, 12 trenuri de călători au fost afectate, acumulând întârzieri de 829 de minute.

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