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Social· 1 min citire
Alertă în județul Constanța: scurgeri de GPL la un tren. Alte 12 garnituri, oprite aproape două ore
Garnitură de vagoane cisterna (arhiva)
Publicat2 aug. 2026, 11:03
Actualizat2 aug. 2026, 11:07
Circulația feroviară prin stația CF Dorobanțu din județul Constanța a fost suspendată în această dimineață, după ce angajații CFR au descoperit scurgeri de gaze la un tren de marfă cu 34 de vagoane cisternă încărcate cu GPL.
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