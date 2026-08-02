Alertă în județul Constanța: scurgeri de GPL la un tren. Alte 12 garnituri, oprite aproape două ore

Publicat 2 aug. 2026, 11:03 Actualizat 2 aug. 2026, 11:07

Circulația feroviară prin stația CF Dorobanțu din județul Constanța a fost suspendată în această dimineață, după ce angajații CFR au descoperit scurgeri de gaze la un tren de marfă cu 34 de vagoane cisternă încărcate cu GPL.

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