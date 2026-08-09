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Un bărbat a murit electrocutat la festivalul zilelor comunei

Poliția

Poliția

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 09:12
SursăRealitatea PLUS

Un bărbat de 40 de ani a murit electrocutat la târgul organizat de Zilele comunei Berlești, în județul Gorj. Acesta era angajat al unui restaurant, iar la un moment dat, bărbatul ar fi atins un colac de sârmă de pe o ladă frigorifică.

Bărbatului i s-a făcut imediat rău și a intrat în stop cardio-respirator.

Echipajul SMURD ajuns la fața locului a încercat minute în șir să îl resusciteze, însă, din păcate, nu a mai putut fi salvat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar autoritățile verifică acum cum ce s-a întâmplat. 

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