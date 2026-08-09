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Social· 1 min citire
Un bărbat a murit electrocutat la festivalul zilelor comunei
Poliția
Publicat9 aug. 2026, 09:12
SursăRealitatea PLUS
Un bărbat de 40 de ani a murit electrocutat la târgul organizat de Zilele comunei Berlești, în județul Gorj. Acesta era angajat al unui restaurant, iar la un moment dat, bărbatul ar fi atins un colac de sârmă de pe o ladă frigorifică.
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