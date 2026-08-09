Camion răsturnat pe DN73 în Argeș, pericol de incendiu

Publicat 9 aug. 2026, 09:32 Sursă Realitatea PLUS

Accident grav pe DN73, în județul Argeș! O autobasculantă s-a răsturnat în afara șoselei, iar șoferul a ajuns la spital. Pompierii au intervenit rapid pentru că în urma impactului violent au fost scurgeri de combustibil pe șosea.

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