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Camion răsturnat pe DN73 în Argeș, pericol de incendiu

Accident pe DN73

Accident pe DN73

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 09:32
SursăRealitatea PLUS

Accident grav pe DN73, în județul Argeș! O autobasculantă s-a răsturnat în afara șoselei, iar șoferul a ajuns la spital. Pompierii au intervenit rapid pentru că în urma impactului violent au fost scurgeri de combustibil pe șosea.

În orice moment exista riscul unui incendiu, iar salvatorii au securizat zona. Șoferul a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri.

Potrivit primelor informații, bărbatul, în vârstă de 66 de ani, ar fi pierdut controlul camionului într-un moment de neatenție.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. 

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