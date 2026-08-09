Protest la Garda de Mediu pe 11 august: locuitorii din sudul Bucureștiului cer închiderea gropii de gunoi de la Vidra

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 10:47

Un protest împotriva poluării din sudul Bucureștiului și din localitățile limitrofe va avea loc marți, 11 august, în fața Gărzii Naționale de Mediu. Manifestația, organizată de Asociația Iar Miroase, vine pe fondul numeroaselor reclamații privind mirosurile provenite din zona depozitului de deșeuri de la Vidra.

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