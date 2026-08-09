Protest la Garda de Mediu pe 11 august: locuitorii din sudul Bucureștiului cer închiderea gropii de gunoi de la Vidra

Un protest împotriva poluării din sudul Bucureștiului și din localitățile limitrofe va avea loc marți, 11 august, în fața Gărzii Naționale de Mediu. Manifestația, organizată de Asociația Iar Miroase, vine pe fondul numeroaselor reclamații privind mirosurile provenite din zona depozitului de deșeuri de la Vidra.
Protestul, intitulat „Vrem aer curat, nu miros de levigat”, este programat între orele 09:30 și 11:00.
„Luptăm pentru aer curat și pentru sănătatea comunităților afectate de poluare din sudul Bucureștiului”, au transmis organizatorii.
Asociația Iar Miroase reunește în special locuitori din Vidra, Sintești, Jilava, Berceni, Popești-Leordeni și din sudul Capitalei, zone în care cetățenii reclamă de mai mulți ani episoade repetate de mirosuri puternice și neplăcute.
Cerere de anulare a autorizației de mediu
Organizația a deschis două procese împotriva Eco Sud, compania care administrează depozitul de la Vidra: unul pentru anularea Autorizației Integrate de Mediu și un altul prin care a cerut suspendarea acesteia până la soluționarea definitivă a procesului principal.
Potrivit Buletin de București, în instanță au fost invocate, între altele:
Presupusa emitere a autorizației fără o evaluare corespunzătoare a impactului asupra mediului
Lipsa unei consultări publice reale
Probleme privind datele referitoare la capacitatea depozitului
Cererea de suspendare a autorizației a fost respinsă în aprilie 2025 de Tribunalul București, iar Curtea de Apel București a respins ulterior recursul. Hotărârea privind suspendarea este definitivă.
Procesul prin care se cere anularea autorizației de mediu continuă însă la Tribunalul București, următorul termen fiind programat pentru 9 octombrie.
„Oamenii din Sintești, Vidra, Jilava, Berceni, Popești-Leordeni și din sudul Bucureștiului continuă să respire același aer. Nu ne oprim. Nu renunțăm”, a transmis anterior Asociația Iar Miroase.
Amenzi de 115.000 de lei pentru Eco Sud
Controversele au fost amplificate și de controalele efectuate de Garda Națională de Mediu. Luna trecută, comisarii de mediu au aplicat două amenzi în valoare totală de 115.000 de lei companiei Eco Sud.
Potrivit informațiilor comunicate de Garda de Mediu, sancțiunile au vizat mirosurile neplăcute asociate hidrogenului sulfurat și depășirea suprafeței zonei active în care sunt depozitate deșeurile. Eco Sud a contestat constatările și sancțiunile aplicate de autorități.
Depozitul de la Vidra este singurul depozit de deșeuri activ din zona metropolitană București-Ilfov și este indicat de ani de zile de o parte dintre locuitorii din sudul Capitalei și din comunele apropiate drept una dintre principalele surse ale episoadelor de miros persistent.
Pentru centralizarea reclamațiilor a fost creată și platforma IarMiroase.ro, prin intermediul căreia locuitorii pot transmite sesizări către instituțiile responsabile, între care DSP Ilfov și Garda de Mediu. În perioadele cu mirosuri foarte puternice au fost raportate inclusiv momente în care autoritățile au primit câte două sesizări pe minut.