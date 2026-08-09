Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
A doua mașină răsturnată pe Transfăgărășan în ultimele luni. Șoferul ar fi uitat să tragă frâna de mână
Accident pe Transfăgărășan
Publicat9 aug. 2026, 11:18
SursăRealitatea PLUS
Încă o mașină răsturnată pe Transfăgărășan! Autoturismul lăsat s-a prăbușit zeci de metri printre stânci și bolovani.
Citește și
- 11:15Bebeluș de 11 luni, pus la volan. Mama bebelușului care a filmat scena are 17 ani
- 11:13Imagini șocante: bătaie cu macete și cuțite în mijlocul străzii în Târgu Jiu
- 10:47Protest la Garda de Mediu pe 11 august: locuitorii din sudul Bucureștiului cer închiderea gropii de gunoi de la Vidra
- 09:32Camion răsturnat pe DN73 în Argeș, pericol de incendiu
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News