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A doua mașină răsturnată pe Transfăgărășan în ultimele luni. Șoferul ar fi uitat să tragă frâna de mână

Accident pe Transfăgărășan

Accident pe Transfăgărășan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 11:18
SursăRealitatea PLUS

Încă o mașină răsturnată pe Transfăgărășan! Autoturismul lăsat s-a prăbușit zeci de metri printre stânci și bolovani.

Șoferul ar fi uitat să tragă frâna de mână, iar mașina a luat-o la vale.

Din fericire, în autoturism nu se afla nimeni în momentul incidentului, astfel că nu au existat victime. Mașina a fost însă distrusă în totalitate.

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