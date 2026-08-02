Accident spectaculos în Banat. O combină agricolă s-a răsturnat de pe remorcă în mijlocul șoselei

Publicat 2 aug. 2026, 12:51 Actualizat 2 aug. 2026, 13:01

Circulația rutieră este îngreunată pe DN 6, în zona Domașnea din Caraș‑Severin, după un incident neobișnuit. O combină agricolă s-a răsturnat pe carosabil, după ce a căzut de pe remorcă.

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