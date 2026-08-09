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Energie mai scumpă din toamnă, cu cât vor crește facturile. Cum vor profita șmecherii din domeniu de criza adâncită de Bolojan

Scumpire

Scumpire

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 11:27
SursăRealitatea PLUS

Românii s-ar putea trezi din toamnă cu facturi mai mari la curentul electric! Energia ar urma să se scumpească din nou luna viitoare. Unii furnizori au început deja să transmită noi oferte, iar în anumite cazuri prețul unui kilowatt-oră depășește 1,63 lei, ceea ce ar înseamna câteva zeci de lei în plus pentru un consumator obișnuit.

În spatele acestor majorări există mai mulți factori: în primul rând rețeaua hidrologică, Dunărea, dar și alte râuri importante din țară au fost afectate în ultimele săptămâni; insuficiența capacităților de stocare și de nevoia importurilor în anumite intervale.

40 de lei în plus din toamnă la facturile la energie

Așadar, în această toamnă, românii ar putea să vadă în facturi scumpiri. Ar putea fi vorba despre aproape 40 lei în plus pentru un consumator obișnuit. Spre exemplu, un om care folosește în medie 200 kWh pe lună va plăti aproape 40 lei în plus, chiar și în cazul unui consum constant.

În aceste condiții, nici prosumatorii nu sunt neapărat mai câștigați. Cei care dețin panouri fotovoltaice într-adevăr produc energie electrică la costuri mai reduse, însă atunci când sunt condiții favorabile, atunci când există rețele moderne și aceste capacități de stocare.

În lipsa acestora, prosumatorii sunt și ei afectați direct de fluctuațiile de prețuri și în final sunt dependenți tot de rețeaua electrică comună.

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