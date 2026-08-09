Energie mai scumpă din toamnă, cu cât vor crește facturile. Cum vor profita șmecherii din domeniu de criza adâncită de Bolojan

Publicat 9 aug. 2026, 11:27 Sursă Realitatea PLUS

Românii s-ar putea trezi din toamnă cu facturi mai mari la curentul electric! Energia ar urma să se scumpească din nou luna viitoare. Unii furnizori au început deja să transmită noi oferte, iar în anumite cazuri prețul unui kilowatt-oră depășește 1,63 lei, ceea ce ar înseamna câteva zeci de lei în plus pentru un consumator obișnuit.

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