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Strigătul disperat al unei mame: Kaplan mai are puțin de trăit dacă nu primește ajutor financiar

Ajutor umanitar pentru Kaplan

Ajutor umanitar pentru Kaplan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 aug. 2026, 11:35
SursăRealitate Plus

Apel umanitar pentru un copil de 16 ani născut cu o malformație congenitală severă. Adolescentul are nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală complexă în SUA care costă 175.000 de euro. Familia a reușit să strângă până acum doar o parte din bani însă următoarele ore sunt decisive pentru viața băiatului. Ar mai fi nevoie de încă 53.000 de euro. A fost mobilizare impresionantă pe rețelele sociale însă nu s-a reușit până în prezent strângerea sumei uriașe. Atenție, că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Kaplan are numai 16 ani și a trecut deja prin zeci de operații. S-a născut cu o malformație anorectală rară și severă pentru care nu există niciun fel de tratament.

Familia se pregătește acum pentru o nouă etapă critică: o intervenție majoră în Statele Unite ale Americii, singura șansă pentru stabilizarea stării tânărului. Operația costă 175.000 de euro, bani pe care părinții nu îi au și pentru care au cerut ajutorul oamenilor cu suflet mare.

Cu lacrimi în suflet vă rog: fiți voi minunea lui Kaplan. Pentru noi, „mai târziu” înseamnă ore pe care nu le mai avem. Kaplan, mama nu știe dacă va reuși. Dar va lupta pentru tine până la ultima oră, a scris mama copilului pe pagina de Facebook.

Următoarele ore sunt critice pentru viața lui Kaplan. Ar mai fi nevoie de încă 53.000 de euro pentru operația care îl poate transforma într-un adolescent normal.

În spatele fotografiilor în care Kaplan zâmbește el duce o luptă greu de imaginat alături de mama sa căreia îi este recunoscător.

Ai luptat, ai luptat atât de mult încât dragostea mea pentru tine nu poate fi cuprinsă de cuvinte omenești. Știu că nu eram conștient când eram mic, dar sunt acum. Și mă întreb: cum ai putut? Cum poți, mami? Sunt mai mare acum, înțeleg ce se întâmplă, înțeleg ce s-a întâmplat și nu-mi vine să cred cum ai rezistat atât de mult, a scris Kaplan pe Facebook.

Pentru a putea duce o viață normală, Kaplan are nevoie de sprijinul nostru. Oricine își dorește să-l ajute poate dona în conturile bancare afișate pe ecran.

BENEFICIAR: Baran Nevenka Marlys

CONT RON: RO86BTRLRONCRT00P7677502

CONT EUR: RO98BTRLEURCRT00P7677501

BT Pay: 0771 730 730

Revolut: @nevenka9

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