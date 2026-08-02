Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Strigătul disperat al unei mame: Kaplan mai are puțin de trăit dacă nu primește ajutor financiar
Ajutor umanitar pentru Kaplan
Publicat2 aug. 2026, 11:35
SursăRealitate Plus
Apel umanitar pentru un copil de 16 ani născut cu o malformație congenitală severă. Adolescentul are nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală complexă în SUA care costă 175.000 de euro. Familia a reușit să strângă până acum doar o parte din bani însă următoarele ore sunt decisive pentru viața băiatului. Ar mai fi nevoie de încă 53.000 de euro. A fost mobilizare impresionantă pe rețelele sociale însă nu s-a reușit până în prezent strângerea sumei uriașe. Atenție, că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
Citește și
- 11:16Tragedie la Bacău. Doi neplazei au murit, loviți în plin de tren
- 11:03Alertă în județul Constanța: scurgeri de GPL la un tren. Alte 12 garnituri, oprite aproape două ore
- 09:51Incendiu devastator într-o parcare din Oradea: două mașini distruse complet - VIDEO
- 09:02Lucian Mîndruță, conflict total cu cei care i-au criticat apelul la „economisire”. 90% dintre comentarii sunt negative
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News