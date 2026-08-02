Strigătul disperat al unei mame: Kaplan mai are puțin de trăit dacă nu primește ajutor financiar

Publicat 2 aug. 2026, 11:35 Sursă Realitate Plus

Apel umanitar pentru un copil de 16 ani născut cu o malformație congenitală severă. Adolescentul are nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală complexă în SUA care costă 175.000 de euro. Familia a reușit să strângă până acum doar o parte din bani însă următoarele ore sunt decisive pentru viața băiatului. Ar mai fi nevoie de încă 53.000 de euro. A fost mobilizare impresionantă pe rețelele sociale însă nu s-a reușit până în prezent strângerea sumei uriașe. Atenție, că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Distribuie articolul