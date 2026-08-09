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Social· 1 min citire
Noua tactică folosită de escroci pentru a goli conturile. Infractorii sună victima și pretind că sunt de la bancă
Publicat9 aug. 2026, 13:46
SursăRealitatea PLUS
„Vishing” este noua metodă prin care escrocii golesc conturile oamenilor! Infractorii sună victimele și susțin că sunt reprezentanți ai instituțiilor bancare ca să obțină acces la conturi. Direcția de Investigații Criminale din cadrul Poliției a luat deja primele măsuri.
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