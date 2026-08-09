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Noua tactică folosită de escroci pentru a goli conturile. Infractorii sună victima și pretind că sunt de la bancă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 13:46
SursăRealitatea PLUS

„Vishing” este noua metodă prin care escrocii golesc conturile oamenilor! Infractorii sună victimele și susțin că sunt reprezentanți ai instituțiilor bancare ca să obțină acces la conturi. Direcția de Investigații Criminale din cadrul Poliției a luat deja primele măsuri.

Tot mai mulți români sunt vizați de o nouă înșelăciune prin telefon, de această dată escrocii pretind că sunt angajați ai unor bănci ori chiar reprezentanți ai unor instituții publice, și ca să sperie victima îi spun că are probleme cu contul, ori că cineva încearcă să-i fure banii.

În realitate escrocii solicită ori PIN-ul de la card, ori anumite date bancare prin care încearcă să le fure banii oamenilor, ori mai mult decât atât, îi conving să facă ei transferurile de bani.

Poliția avertizează că circulă astfel de mesaje sau astfel de apeluri circulă foarte des în ultima perioadă, și îi îndeamnă pe români să nu-și dea, să nu furnizeze datele cardurilor ori din buletin, și de fiecare dată când au suspiciunea că ceva este în neregulă să închidă telefonul.

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