Noua tactică folosită de escroci pentru a goli conturile. Infractorii sună victima și pretind că sunt de la bancă

Publicat 9 aug. 2026, 13:46 Sursă Realitatea PLUS

„Vishing” este noua metodă prin care escrocii golesc conturile oamenilor! Infractorii sună victimele și susțin că sunt reprezentanți ai instituțiilor bancare ca să obțină acces la conturi. Direcția de Investigații Criminale din cadrul Poliției a luat deja primele măsuri.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vishingescrociconturi