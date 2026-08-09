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Un bărbat a fost uitat de medici în aparatul de RMN. După câte ore a fost descoperit

RMN

RMN

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 14:43
SursăRealitatea PLUS

Situație halucinantă în China! Un pacient a fost uitat timp de șase ore într-un aparat de RMN, după ce medicii au plecat și au închis cabinetul.

Bărbatul se afla în aparat pentru o investigație, însă personalul medical a plecat imediat din tură fără să își dea seama că se mai află acolo.

Pacientul a încercat să ceară ajutor, însă strigătele lui nu au fost auzite. El a fost descoperit abia în dimineața următoare când o femeie de serviciu a intrat în salon pentru a face curat.

Conducerea spitalului a deschis deja o anchetă pentru a afla cum s-a putut ajunge la această situație gravă. Familia pacientului cere acum și despăgubiri.

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