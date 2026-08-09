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Social· 1 min citire
Un bărbat a fost uitat de medici în aparatul de RMN. După câte ore a fost descoperit
RMN
Publicat9 aug. 2026, 14:43
SursăRealitatea PLUS
Situație halucinantă în China! Un pacient a fost uitat timp de șase ore într-un aparat de RMN, după ce medicii au plecat și au închis cabinetul.
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