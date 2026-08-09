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Accident pe A2, la Cernavodă: șase mașini implicate, o persoană rănită. Trafic restricționat spre București

Accident pe Autostrada Soarelui

Accident pe Autostrada Soarelui

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 14:47

Un accident rutier în care au fost implicate șase autoturisme s-a produs duminică, pe Autostrada A2 București–Constanța, în zona localității Cernavodă.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul a avut loc la kilometrul 161, pe sensul de deplasare Constanța–București.

O persoană a fost rănită în accidentul de pe Autostrada Soarelui

În urma impactului, o persoană a fost rănită și urmează să primească îngrijiri medicale la fața locului.

Circulația rutieră este restricționată pe benzile 1 și 2 ale sensului Constanța–București. Autovehiculele sunt direcționate pe banda de urgență, iar traficul se desfășoară cu dificultate, în condițiile în care s-au format coloane de mașini pe fondul valorilor ridicate de trafic.

Circulația se desfășoară pe banda de urgență

Autoritățile estimează reluarea circulației în condiții normale în jurul orei 15:00.

Polițiștii recomandă șoferilor să reducă viteza, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față și să se asigure înainte de schimbarea benzii de circulație. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite orice activitate care le poate distrage atenția de la volan, să poarte centura de siguranță și să verifice din timp traseul, inclusiv eventualele rute alternative.

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