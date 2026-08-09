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Social· 1 min citire
Accident pe A2, la Cernavodă: șase mașini implicate, o persoană rănită. Trafic restricționat spre București
Accident pe Autostrada Soarelui
Un accident rutier în care au fost implicate șase autoturisme s-a produs duminică, pe Autostrada A2 București–Constanța, în zona localității Cernavodă.
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