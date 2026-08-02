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Momentul în care o dronă este doborâtă în Ucraina, filmat din Tulcea. Cum se aude sunetul războiului la graniță - VIDEO exclusiv

Momentul în care o dronă este doborâtă în Ucraina, filmat din Tulcea

Momentul în care o dronă este doborâtă în Ucraina, filmat din Tulcea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 aug. 2026, 16:32
Actualizat2 aug. 2026, 16:34
SursăRealitatea PLUS

Locuitorii din Periprava, județul Tulcea, au surprins imagini cu momentul în care o dronă a fost doborâtă pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

În înregistrările realizate de localnici se poate auzi clar zgomotul confruntării, deși incidentul s-a produs pe teritoriul ucrainean.

Filmarea a fost realizată la scurt timp după ce oamenii din zonă au fost avertizați prin sistemul Ro-Alert cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Localnicii au primit două alerte Ro-Alert în aceeași zi

Pe parcursul zilei, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje de avertizare prin sistemul Ro-Alert.

Autoritățile le-au recomandat oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în cazul în care există pericolul căderii unor obiecte din spațiul aerian.

În acest context, imaginile surprinse din Periprava arată momentul în care o dronă este interceptată și doborâtă în Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Explozia s-a produs pe teritoriul Ucrainei

Deși drona a fost detonată în Ucraina, sunetul exploziei și al confruntării poate fi auzit cu ușurință și de pe teritoriul României, aspect surprins și în filmare.

Incidentul vine pe fondul intensificării atacurilor din apropierea graniței române și al măsurilor de monitorizare și avertizare dispuse de autorități pentru protejarea populației din județul Tulcea.

Drona a intrat în spațiul aerian al României

„Ținta aeriană a evoluat pentru aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale si de-a lungul brațului Sulina, în spațiul aerian național, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, unde a fost doborâtă de forțele uncrainene.

Resturi de dronă au căzut în zona localității Periprava, la aproximativ 1 km de frontieră, pe un teren agricol. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Alerta aeriană instituită pentru județul Tulcea a încetat la ora 16.05”, a informat MApN într-un comunicat

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