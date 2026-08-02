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Momentul în care o dronă este doborâtă în Ucraina, filmat din Tulcea. Cum se aude sunetul războiului la graniță - VIDEO exclusiv
Momentul în care o dronă este doborâtă în Ucraina, filmat din Tulcea
Publicat2 aug. 2026, 16:32
Actualizat2 aug. 2026, 16:34
SursăRealitatea PLUS
Locuitorii din Periprava, județul Tulcea, au surprins imagini cu momentul în care o dronă a fost doborâtă pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.
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