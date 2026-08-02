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Social· 1 min citire
Explozie violentă în Galați. Un bărbat de 43 de ani a fost rănit în propria locuință
Explozie violentă în Galați
Publicat2 aug. 2026, 17:19
SursăAgerpres
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a suferit arsuri la nivelul feței și mâinilor în urma exploziei unei butelii, neurmată de incendiu, produsă duminică în județul Galați.
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