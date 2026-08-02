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Explozie violentă în Galați. Un bărbat de 43 de ani a fost rănit în propria locuință

Explozie violentă în Galați

Explozie violentă în Galați

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 aug. 2026, 17:19
SursăAgerpres

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a suferit arsuri la nivelul feței și mâinilor în urma exploziei unei butelii, neurmată de incendiu, produsă duminică în județul Galați.

Potrivit ISU Galați, victima era conștientă la sosirea echipajelor de intervenție, a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

'În cursul zilei de astăzi, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență 'General Eremia Grigorescu' al județului Galați au intervenit pentru gestionarea unei situații de urgență generate de producerea unei deflagrații la o butelie, respectiv a unei explozii neurmate de incendiu. În urma evenimentului, a rezultat o victimă, un bărbat în vârstă de 43 de ani, care a suferit arsuri la nivelul feței și al mâinilor. Acesta era conștient, a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate', a informat ISU Galați.

La locul evenimentului au intervenit o autospecială de intervenție și un echipaj SMURD încadrat cu medic.

Intervenția s-a încheiat, iar împrejurările în care s-a produs explozia urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

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