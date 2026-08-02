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Incendiu violent în Mehedinți. Flăcările mistuit o plantație întreagă de viță-de-vie și au pătruns în pădure

Incendiu violent în Mehedinți. Foto: Facebook/Actual Mehedinți

Incendiu violent în Mehedinți. Foto: Facebook/Actual Mehedinți

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 16:02

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit, duminică, la intrarea în localitatea Devesel, din județul Mehedinți. Intervenția pompierilor este în desfășurare.

Focul s-a răspândit cu repeziciune, alimentat de vegetația uscată din zonă, cuprinzând o suprafață întinsă acoperită cu iarbă uscată și o plantație de viță-de-vie.

Flăcările s-au extins către pădure

În scurt timp, incendiul a depășit zona de vegetație și a pătruns în fondul forestier aflat în apropiere, ceea ce a complicat intervenția echipajelor.

În același timp, flăcările continuă să avanseze în direcția cimitirului din localitate, existând pericolul ca incendiul să se extindă și mai mult dacă nu va fi localizat și lichidat în timp util.

Autoritățile intervin pentru limitarea propagării focului și pentru protejarea zonelor aflate în pericol.

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