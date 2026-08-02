Incendiu violent în Mehedinți. Flăcările mistuit o plantație întreagă de viță-de-vie și au pătruns în pădure

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 16:02

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit, duminică, la intrarea în localitatea Devesel, din județul Mehedinți. Intervenția pompierilor este în desfășurare.

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