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Social· 1 min citire
Incendiu violent în Mehedinți. Flăcările mistuit o plantație întreagă de viță-de-vie și au pătruns în pădure
Incendiu violent în Mehedinți. Foto: Facebook/Actual Mehedinți
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit, duminică, la intrarea în localitatea Devesel, din județul Mehedinți. Intervenția pompierilor este în desfășurare.
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