Doliu în televiziune. A murit Alina Mitrache, jurnalista care a prezentat ani la rând știrile pentru dobrogeni

Presa din Constanța este în doliu după dispariția Alinei Mitrache, jurnalist și prezentator de știri cunoscut publicului de la Dobrogea TV. După o luptă purtată cu discreție împotriva unei boli necruțătoare, aceasta s-a stins din viață, lăsând în urmă colegi, prieteni și telespectatori care au apreciat-o de-a lungul anilor.
Pentru cei care o urmăreau la televizor, Alina Mitrache era vocea și chipul știrilor. Pentru colegii de redacție, însă, era o persoană calmă, echilibrată și mereu dispusă să aducă un zâmbet chiar și în cele mai solicitante momente ale muncii din televiziune.
O prezență cunoscută în presa constănțeană
Alina Mitrache și-a construit cariera în presa locală, fiind prezentă ani la rând pe micile ecrane din Dobrogea.
Primele apariții din arhivele presei o surprind în perioada în care făcea parte din echipa TV Neptun, unde prezenta buletinele de știri locale, naționale și internaționale.
Ulterior, și-a continuat activitatea la Dobrogea TV, unde nu s-a limitat doar la prezentarea jurnalelor de știri, ci a realizat și reportaje de teren.
Printre materialele care au rămas în arhiva televiziunii se numără și reportajele din campania „Oameni, salvatori de vieți”, prin care aducea în atenția publicului poveștile celor care și-au dedicat activitatea salvării altor oameni.
Dincolo de jurnalism, o altă profesie dedicată oamenilor
Pe lângă activitatea din mass-media, Alina Mitrache avea și o a doua profesie.
Aceasta lucra ca asistent medical generalist într-o clinică din Constanța, alegând astfel să fie aproape de oameni și în afara platoului de televiziune, scrie Știrile Media.
Lupta pe care a ales să o ducă în tăcere
Cei care au cunoscut-o își amintesc de Alina Mitrache ca de o persoană optimistă, discretă și cu un simț al umorului care făcea atmosfera mai plăcută în redacție.
Era genul de profesionist care își făcea meseria cu seriozitate și naturalețe, fără să caute atenția dincolo de momentul în care începea jurnalul de știri.
În spatele zâmbetului pe care telespectatorii îl vedeau aproape zilnic se ascundea însă o luptă dificilă cu o boală nemiloasă.
Alina Mitrache a ales să nu vorbească public despre problemele sale de sănătate și și-a păstrat discreția până la sfârșit. Colegii îi cunoșteau suferința, însă au respectat dorința acesteia de a nu transforma boala într-un subiect public.
Dispariția sa lasă un gol în presa constănțeană și în rândul celor care au avut ocazia să îi fie colegi sau să îi urmărească activitatea de-a lungul anilor.