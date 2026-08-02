Doliu în televiziune. A murit Alina Mitrache, jurnalista care a prezentat ani la rând știrile pentru dobrogeni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 15:53

Presa din Constanța este în doliu după dispariția Alinei Mitrache, jurnalist și prezentator de știri cunoscut publicului de la Dobrogea TV. După o luptă purtată cu discreție împotriva unei boli necruțătoare, aceasta s-a stins din viață, lăsând în urmă colegi, prieteni și telespectatori care au apreciat-o de-a lungul anilor.

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