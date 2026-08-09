Tot mai multe apeluri false în numele băncilor și companiilor. Poliția explică metoda „Vishing” și cum pot fi evitate fraudele

Poliția Română avertizează că tentativele de fraudă prin apeluri telefonice false sunt tot mai frecvente. Infractorii se prezintă drept angajați ai unor bănci, companii sau instituții publice și încearcă să obțină datele personale și bancare ale victimelor. Metoda este cunoscută sub numele de „vishing”, adică fraudă prin telefon. Persoanele păcălite pot rămâne fără banii din conturi.
Cum acționează infractorii
Apelanții susțin că au descoperit tranzacții suspecte, autentificări din alte țări sau modificări neautorizate ale contului. În alte cazuri, aceștia afirmă că au fost înregistrate încercări de conectare a unui dispozitiv nou ori atacuri informatice asupra contului victimei. Oamenilor li se spune că anumite operațiuni au fost blocate și că trebuie să își confirme urgent identitatea pentru a nu pierde banii. Prin această presiune, infractorii încearcă să obțină parole, coduri de securitate sau aprobarea unor transferuri.
Convorbirile sunt purtate într-un mod profesionist, de multe ori în limba engleză, dar există și apeluri în limba română. Infractorii cunosc termeni din domeniul bancar și încearcă să lase impresia că fac o verificare obișnuită. Uneori, aceștia lucrează în echipă: o persoană provoacă panică, iar alta se prezintă drept specialist în securitate și promite să rezolve problema. Victima este îndemnată să acționeze imediat și să nu verifice informațiile primite.
Numărul afișat poate părea real
Pentru a câștiga încrederea oamenilor, autorii fraudelor pot modifica numărul afișat pe ecranul telefonului. Astfel, apelul poate părea că vine de la o bancă sau de la o instituție cunoscută. În realitate, identitatea apelantului este ascunsă, iar convorbirea poate fi inițiată din orice țară prin servicii de telefonie pe internet. Afișarea unui număr cunoscut nu înseamnă automat că apelul este legitim.
Poliția precizează că băncile nu solicită prin telefon parole, coduri PIN, coduri OTP sau datele complete ale cardului. Reprezentanții instituțiilor financiare nu cer instalarea unor aplicații prin care telefonul poate fi controlat de la distanță. De asemenea, clienților nu li se solicită să mute banii în presupuse „conturi sigure”. Oricare dintre aceste cereri trebuie privită ca un semn clar al unei tentative de fraudă.
Ce trebuie să facă persoanele care primesc asemenea apeluri
Oamenii sunt sfătuiți să nu comunice prin telefon parole, coduri primite prin SMS, codul PIN sau codul CVV/CVC al cardului. Nu trebuie aprobate tranzacții sau notificări în aplicația bancară dacă acestea nu au fost inițiate personal. Apelul trebuie întrerupt imediat dacă interlocutorul exercită presiuni, cere acțiuni urgente sau împiedică verificarea informațiilor. Banca trebuie contactată separat, folosind numărul oficial afișat pe site sau în aplicația instituției.
Poliția recomandă și activarea notificărilor pentru tranzacții, precum și a măsurilor suplimentare de securitate disponibile în aplicațiile bancare. Persoanele în vârstă trebuie informate de membrii familiei despre această metodă de fraudă. Înțelegerea modului în care acționează infractorii poate preveni pierderea banilor. Datele confidențiale nu trebuie oferite niciodată unei persoane care sună și pretinde că reprezintă o bancă sau o instituție.