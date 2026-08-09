Tot mai multe apeluri false în numele băncilor și companiilor. Poliția explică metoda „Vishing” și cum pot fi evitate fraudele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 15:08

Poliția Română avertizează că tentativele de fraudă prin apeluri telefonice false sunt tot mai frecvente. Infractorii se prezintă drept angajați ai unor bănci, companii sau instituții publice și încearcă să obțină datele personale și bancare ale victimelor. Metoda este cunoscută sub numele de „vishing”, adică fraudă prin telefon. Persoanele păcălite pot rămâne fără banii din conturi.

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