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Strigătul unui tânăr fermier: „Vai de noi unde am ajuns”. Laptele pleacă ieftin din fermă și ajunge la prețuri uriașe pe raft

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 15:15
SursăRealitatea PLUS

Țăranul român muncește din greu, dar nu mai câștigă. Laptele de la fermă se vinde cu bani puțini, în timp ce la raft prețul explodează. Un tânăr fermier are un mesaj tranșant privind criza în care a fost aruncată agricultura românească, conform Realitatea PLUS.

„Vi se pare mult la unii dintre voi să dați 2 lei, 2 lei 50 pe un litru de lapte, așa-i? Dar ia uitați-vă aici prin ce trece țăranul român: călduri de 40 de grade, să stai să le adăpi, să le dai apă, să le pășunezi, prin canicula asta să te ocupi de ele... Bine, eu nu vând lapte, eu mă refer aici la alți țărani români care au... chiar au ferme de vaci și vând lapte. Am auzit că a scăzut laptele la 80 de bani un litru, nici nu se mai merită să-l vândă. Și pe ăla din magazin, care practic e zer, i-a luat toată grăsimea din el, vă duceți și dați câte 8, 10 lei pe litrul de lapte. Acolo nu vi se pare mult? Vai de noi unde am ajuns ca și țară, foarte, foarte rău. Și pe urmă te miri cum să mai funcționeze România asta, cum să mai funcționeze agricultura, cum să mai supraviețuiască țăranul român. Nu știu când ne-om deștepta de cap”, a declarat fermierul.

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