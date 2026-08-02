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Social· 1 min citire
O nouă alertă la granița României. Mesaj Ro-Alert, transmis în județul Tulcea
Un nou mesaj Ro-Alert a fost transmis în județul Tulcea
Publicat2 aug. 2026, 15:47
Actualizat2 aug. 2026, 16:05
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, duminică, un nou mesaj de tip Ro-Alert, după ce autoritățile au avertizat că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.
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