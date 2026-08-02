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O nouă alertă la granița României. Mesaj Ro-Alert, transmis în județul Tulcea

Un nou mesaj Ro-Alert a fost transmis în județul Tulcea

Un nou mesaj Ro-Alert a fost transmis în județul Tulcea

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 aug. 2026, 15:47
Actualizat2 aug. 2026, 16:05

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, duminică, un nou mesaj de tip Ro-Alert, după ce autoritățile au avertizat că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Avertizarea a fost transmisă în urmă cu puțin timp și îi îndeamnă pe oameni să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție recomandate de autorități.

În mesajul transmis prin sistemul Ro-Alert se precizează:

„Exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de protectie civila. In lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori. Durata estimata: 90 min”.

A doua avertizare transmisă în aceeași zi

Este al doilea mesaj Ro-Alert primit de locuitorii județului Tulcea în cursul zilei de duminică.

Prima avertizare a fost emisă în cursul dimineții, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în jurul orei 09:30, o țintă aeriană aflată în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

În urma acelei situații, autoritățile au decis să transmită o avertizare preventivă către populația din zonă.

Noul mesaj Ro-Alert vine pe fondul monitorizării permanente a spațiului aerian din apropierea graniței cu Ucraina și al măsurilor de protecție dispuse de autorități pentru siguranța locuitorilor din nordul județului Tulcea.

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