O nouă alertă la granița României. Mesaj Ro-Alert, transmis în județul Tulcea

Publicat 2 aug. 2026, 15:47 Actualizat 2 aug. 2026, 16:05

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, duminică, un nou mesaj de tip Ro-Alert, după ce autoritățile au avertizat că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

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