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Gălățenii din mai multe cartiere rămân 24 de ore fără apă potabilă. Intervenție de urgență la Uzina de Apă
Restricții apă
Publicat10 aug. 2026, 07:53
SursăRealitatea PLUS
Locuitorii mai multor cartiere din Galați vor rămâne miercuri fără apă potabilă timp de 24 de ore. Măsura este necesară pentru o intervenție de urgență la Uzina de Apă, în contextul nivelului scăzut al Dunării.
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