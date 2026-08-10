Gălățenii din mai multe cartiere rămân 24 de ore fără apă potabilă. Intervenție de urgență la Uzina de Apă

Publicat 10 aug. 2026, 07:53 Sursă Realitatea PLUS

Locuitorii mai multor cartiere din Galați vor rămâne miercuri fără apă potabilă timp de 24 de ore. Măsura este necesară pentru o intervenție de urgență la Uzina de Apă, în contextul nivelului scăzut al Dunării.

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