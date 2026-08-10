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Social· 1 min citire
Greva generală, din nou în sănătate? „Liniile roșii” anunțate de sindicate: risc de blocaj în spitale
Grevă Sănătate/ Inquam Photos / Octav Ganea
Publicat10 aug. 2026, 08:45
SursăRealitatea PLUS
Sistemul medical ar putea relua greva generală în toate spitalele din țară în orice moment! Asta dacă liniile roșii pe care cele două federații din sănătate le-au impus nu vor fi respectate! Federația SANITAS respinge proiectul anterior al legii salarizării și avertizează că nu va accepta nicio reformă care aduce pierderi de venituri angajaților din sănătate și asistență socială.
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