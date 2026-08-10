Tratamentul țintit administrat prin medicină nucleară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 08:25

Radiația în scop terapeutic nu este administrată în medicină doar din exteriorul corpului. Pentru anumite boli, o substanță radioactivă poate fi introdusă în organism astfel încât să ajungă preferențial la celulele care trebuie tratate.

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