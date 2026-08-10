Tratamentul țintit administrat prin medicină nucleară

Radiația în scop terapeutic nu este administrată în medicină doar din exteriorul corpului. Pentru anumite boli, o substanță radioactivă poate fi introdusă în organism astfel încât să ajungă preferențial la celulele care trebuie tratate.
Terapia izotopică, numită și terapie cu radionuclizi, folosește substanțe radiofarmaceutice care recunosc și se acumulează în anumite țesuturi sau se leagă de ținte aflate pe suprafața celulelor bolnave. Izotopul eliberează radiație pe o distanță limitată, cu scopul de a distruge celulele vizate și de a reduce expunerea țesuturilor din jur. Printre aplicații se numără tratamentul cu iod radioactiv în unele boli tiroidiene și terapia cu lutețiu pentru anumite tumori neuroendocrine sau forme de cancer de prostată.
Indicația pentru terapie izotopică depinde de tipul bolii și de demonstrarea faptului că ținta necesară este prezentă. Înainte de tratament sunt evaluate funcția rinichilor, măduva osoasă și alte elemente relevante, iar după administrare pacientul primește recomandări temporare de radioprotecție. Terapia este planificată și monitorizată de o echipă de medicină nucleară, uneori în mai multe ședințe, în funcție de răspuns și de toleranță.
Ai grijă de tine!
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