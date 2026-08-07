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Sanatate· 1 min citire

Metoda recomandată pentru curățarea urechilor

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 07:23

Senzația de ureche înfundată și scăderea auzului pot fi provocate de acumularea cerumenului în canalul auditiv. Încercările de curățare cu bețișoare nu sunt recomandate, deoarece împing adesea dopul mai adânc și pot irita pielea sensibilă din interiorul urechii.

Lavajul auricular este o procedură prin care ceara acumulată este îndepărtată cu ajutorul unui jet controlat de apă la o temperatură apropiată de cea a corpului. Înaintea procedurii, dopul poate fi înmuiat cu soluții recomandate de medic, iar conductul auditiv și timpanul trebuie examinate pentru a stabili dacă irigarea este potrivită. Procedura este indicată atunci când acumularea de cerumen provoacă simptome sau împiedică examinarea corectă a timpanului.

Un lavaj auricular nu este indicat atunci când cerumenul nu provoacă probleme, deoarece acesta are și un rol protector, iar urechea se curăță în mod natural. După procedură pot apărea temporar amețeală sau disconfort, iar durerea, secrețiile ori scăderea persistentă a auzului trebuie anunțate medicului. În funcție de situație, cerumenul poate fi îndepărtat și prin aspirație sau cu instrumente speciale.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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