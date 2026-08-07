Sanatate· 1 min citire
Metoda recomandată pentru curățarea urechilor
Senzația de ureche înfundată și scăderea auzului pot fi provocate de acumularea cerumenului în canalul auditiv. Încercările de curățare cu bețișoare nu sunt recomandate, deoarece împing adesea dopul mai adânc și pot irita pielea sensibilă din interiorul urechii.
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