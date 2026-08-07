Metoda recomandată pentru curățarea urechilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 07:23

Senzația de ureche înfundată și scăderea auzului pot fi provocate de acumularea cerumenului în canalul auditiv. Încercările de curățare cu bețișoare nu sunt recomandate, deoarece împing adesea dopul mai adânc și pot irita pielea sensibilă din interiorul urechii.

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