Un membru CSM explică până unde poate merge inteligența artificială în justiție și unde începe rolul judecătorului

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 29 sept. 2026, 22:40

Magistratul și membrul Consiliului Superior al Magistraturii Claudiu Drăgușin a publicat, după audierea de astăzi din Parlament, o serie de precizări referitoare la situația din sistemul judiciar. El a abordat trei teme pe care le consideră importante: mecanismul de „normare” și efectele acestuia asupra dosarelor nou intrate, deficitul de personal din sistem și utilizarea inteligenței artificiale în procesul de justiție.

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