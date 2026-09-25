Noi audieri la DNA Iași în cazul Fănel Bogos. Bolojan ar putea fi audiat

Continuă audierile maraton și astăzi, la Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași, în cazul afaceristului Fănel Bogos, care ar fi dat bani ca să ajungă în biroul lui Ilie Bolojan la discuții. Trei inculpați ar fi fost citați și urmează să ajungă în fața procurorilor. Între timp, Ilie Bolojan ar putea fi și acesta audiat în zilele următoare, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS.
Noi audieri sunt programate astăzi la Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este acuzat că ar fi plătit pentru a obține influență politică, inclusiv pentru a ajunge la discuții cu Ilie Bolojan.
Bogos, aflat sub control judiciar, este așteptat în fața procurorilor care analizează prelungirea măsurii preventive cu încă 60 de zile.
În același dosar, Cristina Trăilă a fost audiată a doua oară la solicitarea ei, în timp ce surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS, susțin că în zilele următoare și Ilie Bolojan ar putea fi chemat la DNA Iași pentru clarificări privind împrejurările în care omul de afaceri a ajuns la discuții cu acesta.
O eventuală audiere a lui Bolojan nu a fost confirmată oficial de DNA, dar tot surse din cadrul anchetei spun că acest lucru este foarte probabil să se întâmple.
Dosarul Bogos: ce vizează ancheta DNA
Dosarul în care este cercetat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos este instrumentat de procurorii DNA Iași și vizează presupuse intervenții pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.
Potrivit DNA, Fănel Bogos este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Anchetatorii susțin că, în noiembrie 2025, ar fi existat demersuri pentru exercitarea influenței asupra președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în vederea schimbării din funcție a directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de omul de afaceri.
Procurorii anticorupție susțin că scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru Fănel Bogos și pentru societatea administrată de acesta, între care aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ trei milioane de euro și diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele companiei.
Fănel Bogos, cercetat sub control judiciar
Fănel Bogos a fost reținut pe 5 noiembrie 2025, iar în ziua următoare a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Din martie 2026, el se află sub control judiciar.
Rolul Cristinei Trăilă în dosar
În dosar este cercetată și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului. Potrivit DNA, aceasta ar fi sprijinit, în noiembrie 2025, demersurile lui Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, pentru exercitarea influenței asupra conducerii ANSVSA. Trăilă și-a anunțat ulterior demisia din funcția de la Guvern.
Numele lui Ilie Bolojan apare în contextul unei întâlniri pe care acesta a avut-o cu Fănel Bogos. Bogos a declarat că discuția cu Bolojan a fost una scurtă și „principială” și că nu a discutat cu premierul despre bani.
Cristina Trăilă a declarat, după una dintre audierile de la DNA Iași, că dosarul nu are legătură cu Ilie Bolojan și că, din punctul său de vedere, în ceea ce îl privește pe premier nu există elemente penale.
În ultimele săptămâni, procurorii DNA Iași au continuat audierile maraton începute în dosar, fiind chemați, între alții, Fănel Bogos, Cristina Trăilă și mai mulți responsabili politici și administrativi.