Noi audieri la DNA Iași în cazul Fănel Bogos. Bolojan ar putea fi audiat

Publicat 25 sept. 2026, 10:30 Actualizat 25 sept. 2026, 10:40 Sursă Realitatea PLUS

Continuă audierile maraton și astăzi, la Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași, în cazul afaceristului Fănel Bogos, care ar fi dat bani ca să ajungă în biroul lui Ilie Bolojan la discuții. Trei inculpați ar fi fost citați și urmează să ajungă în fața procurorilor. Între timp, Ilie Bolojan ar putea fi și acesta audiat în zilele următoare, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS.

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