DNA: Fosta manageră a Spitalului Județean Botoșani, care lua șpagă în euro și bijuterii, a recunoscut acuzațiile

Publicat 24 sept. 2026, 17:21 Actualizat 24 sept. 2026, 17:52 Sursă Agerpres

Procurorii DNA din cadrul Serviciului Teritorial Suceava au sesizat Tribunalul Botoșani cu un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu Doina Caba, fost manager al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. Aceasta este acuzată de luare de mită în formă continuată și de folosirea unor informații care nu erau destinate publicității, în scopul obținerii unor bani sau foloase necuvenite.

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