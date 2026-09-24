DNA: Fosta manageră a Spitalului Județean Botoșani, care lua șpagă în euro și bijuterii, a recunoscut acuzațiile

Procurorii DNA din cadrul Serviciului Teritorial Suceava au sesizat Tribunalul Botoșani cu un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu Doina Caba, fost manager al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani. Aceasta este acuzată de luare de mită în formă continuată și de folosirea unor informații care nu erau destinate publicității, în scopul obținerii unor bani sau foloase necuvenite.
Potrivit comunicatului DNA, faptele pentru care Caba și-a recunoscut vinovăția ar fi fost comise în perioada în care aceasta ocupa funcția de manager al unității medicale.
11.000 de euro și bijuterii din aur
DNA susține că, între decembrie 2021 și iulie 2022, Doina Caba ar fi primit în mod repetat 11.000 de euro și alte foloase necuvenite, constând în bijuterii din aur evaluate la peste 22.000 de lei.
Banii și bunurile ar fi fost primite fie direct, fie prin intermediari, de la angajați ai spitalului sau de la persoane care participau la concursurile și examenele organizate în cadrul unității medicale.
Procurorii susțin că foloasele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea unor acte care intrau în atribuțiile de serviciu ale fostei directoare.
Conform DNA, Doina Caba ar fi intervenit pentru aprobarea unor transferuri pe posturi de asistenți medicali de la alte spitale, pentru angajări și pentru repartizarea unor angajați pe anumite secții.
De asemenea, ea ar fi stabilit condiții de concurs care să favorizeze anumiți candidați ce nu îndeplineau criteriile de specializare sau ar fi dispus transformarea unor posturi pentru ca persoanele favorizate să poată îndeplini condițiile de ocupare în funcție de pregătirea și gradul lor profesional.
4.000 de euro pentru un post la Radiologie
Unul dintre cazurile prezentate de procurori vizează suma de 4.000 de euro, pe care Doina Caba ar fi primit-o în jurul datei de 5 iulie 2022, prin intermediul unei alte persoane.
Potrivit DNA, banii ar fi fost dați pentru aprobarea scoaterii la concurs a unui post de asistent medical debutant la laboratorul de Radiologie, Imagistică Medicală și CT al spitalului.
În acel moment, secția ar fi fost închisă și nu ar fi dispus de aparatura necesară unei funcționări normale.
Totodată, Caba ar fi eliminat condiția de participare la concurs referitoare la specializarea în domeniul Radiologie și imagistică medicală. În acest fel, persoana care ar fi oferit banii, dar care nu avea specializarea necesară la acel moment, ar fi putut participa și promova concursul pentru ocuparea postului.
Un colier de peste 8.500 de lei pentru un concurs
Un alt episod descris de procurori se referă la un colier din aur cu perle, evaluat la aproximativ 8.525 de lei.
DNA afirmă că, în perioada 7 iunie 2022 - august 2022, Doina Caba ar fi primit bijuteria de la inculpata Dominte Maria Loredana, medic-șef de secție în cadrul spitalului, prin intermediul inculpatei Calinciuc Liliana Laura, funcționară în aceeași unitate medicală.
În schimb, Caba ar fi aprobat scoaterea la concurs a unui post de psiholog stagiar și ar fi desemnat-o pe Dominte Maria Loredana drept președintă a comisiei de concurs.
Scopul ar fi fost ca o anumită candidată să promoveze concursul și să fie ulterior angajată.
3.000 de euro pentru menținerea unui asistent pe post
Pe 10 mai 2022, Doina Caba ar fi primit 3.000 de euro de la o persoană pentru menținerea fiului acesteia pe postul de asistent medical pe care îl ocupase pe perioadă determinată, în timpul stării de alertă epidemiologică.
Potrivit acuzațiilor DNA, intervenția ar fi urmărit ca acesta să poată susține examenul organizat la nivelul aceleiași secții, iar ulterior să fie distribuit în cadrul secției pe perioadă nedeterminată.
Un alt caz indicat de procurori vizează două date, 17 decembrie 2021 și 4 decembrie 2022.
DNA susține că fosta manageră ar fi primit, prin intermediul Lilianei Laura Calinciuc, funcționară în cadrul spitalului, de la inculpata Monica Geanina Constantinescu, asistent medical, foloase necuvenite constând în bijuterii din aur.
În schimb, Caba ar fi aprobat transferul acesteia de la un alt spital pe un post de asistent medical cu studii superioare la Spitalul de Urgență din Botoșani.
Subiectele unui examen ar fi ajuns la candidatul favorit
Procurorii DNA susțin că Doina Caba ar fi folosit și informații care nu erau destinate publicității.
În calitatea sa de președintă a comisiei pentru concursul organizat în vederea ocupării unui post de referent de specialitate debutant, aceasta, cu sprijinul unei persoane din familie, i-ar fi furnizat candidatului favorit subiectele de examen stabilite de comisie.
Potrivit anchetatorilor, informațiile ar fi fost transmise astfel încât persoana favorizată să promoveze concursul și să ocupe postul.
Doina Caba a recunoscut faptele și a acceptat pedeapsa
În fața procurorilor DNA, fostul manager al Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani și-ar fi recunoscut faptele și a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției.
„În prezența avocatului, inculpata Caba Doina a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv o pedeapsă de trei (3) ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de patru (4) ani. Totodată, inculpatei i s-a interzis pe o perioadă de patru (4) ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor: dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și a dreptului de a ocupa funcția de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, respectiv, funcția de manager de spital din rețeaua sanitară publică”, precizează oficialii DNA.
Doina Caba a fost de acord și cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, pentru o perioadă de 60 de zile.
Dosarul de urmărire penală, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției, au fost înaintate Tribunalului Botoșani.
Alte 12 persoane au încheiat acorduri cu DNA
Ancheta din acest dosar a vizat și alte persoane. Anterior, procurorii DNA au sesizat Tribunalul Botoșani și Tribunalul Suceava cu acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate cu 12 persoane.
Printre acestea s-au aflat șapte asistenți medicali și alți angajați ai Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani, precum și persoane fără calitate specială.
Prin acordurile încheiate, persoanele respective au recunoscut săvârșirea faptelor de corupție sau asimilate faptelor de corupție reținute în sarcina lor și au acceptat atât felul și cuantumul pedepselor, cât și modalitatea de executare a acestora.
Pedepsele convenite au fost cuprinse între un an și doi ani și opt luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepselor sub supraveghere pe perioade de doi, respectiv trei ani.
Instanțele de judecată au admis acordurile de recunoaștere a vinovăției prin sentințe rămase definitive prin neapelare sau prin decizii definitive pronunțate de instanțele de apel.
Doina Caba, alături de mai mulți medici și angajați ai Spitalului Județean Botoșani, a fost arestată preventiv în perioada decembrie 2023 - februarie 2024, în legătură cu acuzațiile din acest dosar.