Crin Antonescu, despre nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „De la 190 la 233 mai sunt foarte mulți parlamentari de convins”

Publicat 17 sept. 2026, 18:28 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu a comentat, într-o declarație la REALITATEA PLUS, șansele premierului desemnat Siegfried Mureșan de a construi o majoritate parlamentară. Potrivit acestuia, calculele politice pornesc de la aproximativ 190 de voturi, în timp ce pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

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