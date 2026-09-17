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Politica· 2 min citire
Crin Antonescu, despre nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „De la 190 la 233 mai sunt foarte mulți parlamentari de convins”
Foto/Arhivă
Publicat17 sept. 2026, 18:28
SursăRealitatea PLUS
Crin Antonescu a comentat, într-o declarație la REALITATEA PLUS, șansele premierului desemnat Siegfried Mureșan de a construi o majoritate parlamentară. Potrivit acestuia, calculele politice pornesc de la aproximativ 190 de voturi, în timp ce pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.
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