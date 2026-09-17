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Politica· 2 min citire

Crin Antonescu, despre nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „De la 190 la 233 mai sunt foarte mulți parlamentari de convins”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat17 sept. 2026, 18:28
SursăRealitatea PLUS

Crin Antonescu a comentat, într-o declarație la REALITATEA PLUS, șansele premierului desemnat Siegfried Mureșan de a construi o majoritate parlamentară. Potrivit acestuia, calculele politice pornesc de la aproximativ 190 de voturi, în timp ce pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

„Deja au început să se facă diverse calcule. Pleacă de la aproximativ, maximorum, 190 de voturi de susținere în Parlament, dacă adăugăm voturile minorităților și ale anumitor independenți. Dar de la 190 la 233 mai sunt foarte mulți parlamentari de convins să voteze”, a declarat Antonescu.

Fostul candidat la prezidențiale a pus sub semnul întrebării și durata negocierilor pentru formarea unei majorități.

„Cât o să dureze tot acest proces și dacă, într-adevăr, credeți că Siegfried Mureșan va forța și va merge, chiar dacă nu are majoritate la votul din Parlament?”, a întrebat Antonescu.

El a spus că nu știe cât timp îi va fi necesar lui Siegfried Mureșan pentru a obține sprijin parlamentar și nici dacă acesta își dorește să preia funcția de premier în actualul context politic.

În același timp, Crin Antonescu a criticat modul în care partidele comunică public în această perioadă, susținând că declarațiile formațiunilor politice lasă loc pentru interpretări și pot fi urmate de poziții diferite în zilele următoare.

„Pentru mine este, din capul locului, destul de clar că prima frază, parcă, din comunicat — «cu surprindere și dezamăgire» — mi se pare firească”, a spus Antonescu, referindu-se la reacția PSD după desemnarea lui Siegfried Mureșan.

Crin Antonescu a criticat în continuare nominalizarea lui Mureșan și a contestat profilul politic al acestuia, formulând o serie de acuzații și caracterizări personale.

„Faptul că acum o reia domnul președinte Nicușor Dan și nici măcar nu știe dacă e de acord domnul Siegfried Mureșan [...] asta este deja, repet, o jenă, o rușine pentru noi ca țară”, a afirmat Antonescu.

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