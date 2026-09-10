Bernadette Szocs, în sferturi la WTT Champions Macao 2026 după un meci dramatic cu Sofia Polcanova

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 18:56

Bernadette Szocs s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTT Champions Macao 2026, după o victorie obținută joi, 10 septembrie, în fața Sofiei Polcanova. Jucătoarea din România s-a impus cu 3-2, într-un duel intens, în care a avut nevoie de set decisiv pentru a trece de reprezentanta Austriei.

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