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Sport· 2 min citire
Bernadette Szocs, în sferturi la WTT Champions Macao 2026 după un meci dramatic cu Sofia Polcanova
Bernadette Szocs (foto: profimedia)
Bernadette Szocs s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTT Champions Macao 2026, după o victorie obținută joi, 10 septembrie, în fața Sofiei Polcanova. Jucătoarea din România s-a impus cu 3-2, într-un duel intens, în care a avut nevoie de set decisiv pentru a trece de reprezentanta Austriei.
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