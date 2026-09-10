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Bernadette Szocs, în sferturi la WTT Champions Macao 2026 după un meci dramatic cu Sofia Polcanova

Bernadette Szocs (foto: profimedia)

Bernadette Szocs (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 18:56

Bernadette Szocs s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTT Champions Macao 2026, după o victorie obținută joi, 10 septembrie, în fața Sofiei Polcanova. Jucătoarea din România s-a impus cu 3-2, într-un duel intens, în care a avut nevoie de set decisiv pentru a trece de reprezentanta Austriei.

Românca a început excelent partida și a controlat clar primele două seturi. Bernadette Szocs a fost mai precisă la masă, a variat eficient jocul și a găsit soluții pentru serviciile și atacurile puternice ale adversarei sale, impunându-se cu 11-3 și 11-7.

A ratat trei mingi de meci

Meciul părea să se îndrepte spre un succes rapid al sportivei din România, însă Sofia Polcanova a revenit spectaculos. În setul al treilea, Szocs a condus cu 10-7 și a avut trei mingi de meci, dar austriaca a întors situația și a câștigat cu 12-10.

Polcanova a profitat de momentul favorabil și a egalat la seturi după 11-8 în actul al patrulea. Astfel, confruntarea dintre cele două jucătoare europene a ajuns în decisiv, după o schimbare completă de ritm față de startul partidei.

Bernadette Szocs a rezistat în decisiv

Setul al cincilea a fost echilibrat în debut, fiecare punct având o importanță majoră. Bernadette Szocs și-a păstrat însă concentrarea în momentele-cheie, s-a desprins la 9-6 și a închis meciul cu 11-8.

Scorul final al confruntării a fost 3-2 pentru Bernadette Szocs: 11-3, 11-7, 10-12, 8-11, 11-8. Victoria îi asigură prezența printre cele mai bune opt jucătoare ale competiției din Macao

Urmează Miwa Harimoto

Pentru un loc în semifinalele WTT Champions Macao 2026, Bernadette Szocs o va întâlni pe Miwa Harimoto, jucătoarea din Japonia care este principala favorită a turneului. Partida este programată sâmbătă, de la ora 15:00.

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