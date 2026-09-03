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Ana Maria Păcuraru, membră a National Press Club din Washington DC
Ana Maria Păcuraru
Jurnalista Ana Maria Păcuraru, Senior Foreign Affairs Editor și prezentatoare a emisiunii "Miza Zilei" la Realitatea Plus, a fost acceptată ca membră a National Press Club din Washington DC, una dintre cele mai vechi și respectate organizații de presă din Statele Unite.
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