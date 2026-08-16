Un TIR încărcat cu bomboane a luat foc în județul Giurgiu VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 aug. 2026, 13:02

Un tir încărcat cu bomboane a luat foc în județul Giurgiu. Incendiul a fost violent, iar flăcările au cuprins atât capul tractor, cât și remorca în care se afla încărcătura.

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