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Un TIR încărcat cu bomboane a luat foc în județul Giurgiu VIDEO
Un TIR plin cu bomboane a ard complet pe DN5, Giurgiu. Foto/Captură video
Un tir încărcat cu bomboane a luat foc în județul Giurgiu. Incendiul a fost violent, iar flăcările au cuprins atât capul tractor, cât și remorca în care se afla încărcătura.
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