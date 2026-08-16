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Un TIR încărcat cu bomboane a luat foc în județul Giurgiu VIDEO

Un TIR plin cu bomboane a ard complet pe DN5, Giurgiu. Foto/Captură video

Un TIR plin cu bomboane a ard complet pe DN5, Giurgiu. Foto/Captură video

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 aug. 2026, 13:02

Un tir încărcat cu bomboane a luat foc în județul Giurgiu. Incendiul a fost violent, iar flăcările au cuprins atât capul tractor, cât și remorca în care se afla încărcătura.

Aproximativ 80% din bomboanele transportate au fost distruse de incendiu, în timp ce aproximativ 20% din marfă a fost salvată. La locul incendiului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere. Autoritățile au transmis că nu sunt persoane rănite. 

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