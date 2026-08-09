Horoscop 10–16 august: trei zodii au parte de o săptămână „de poveste”. Schimbări majore și surprize neașteptate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 14:05

Perioada 10–16 august se anunță una cu totul specială pentru trei semne zodiacale, care ar putea avea parte de oportunități neașteptate și momente decisive. Astrele le recomandă nativilor să fie deschiși la schimbare și să profite de surprizele care apar, deoarece acestea le pot transforma radical parcursul personal sau profesional.

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