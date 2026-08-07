Horoscop 7-13 august 2026: cele 3 zodii cu noroc la bani și dragoste

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 15:51

Horoscopul săptămânii 7–13 august 2026 aduce oportunități profesionale, întâlniri importante și decizii care pot schimba direcția unor relații. Leii, Gemenii și Vărsătorii se numără printre nativii avantajați ai perioadei, însă fiecare zodie are de gestionat și provocări legate de bani, sănătate sau viața personală.

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