Cele cinci zodii care au parte de o schimbare uriașă pe 29 septembrie 2026. O ușă se deschide când se așteaptă mai puțin

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 28 sept. 2026, 22:03

Vești bune pentru cinci zodii din horoscop! După o perioadă în care au simțit că lucrurile nu mai evoluează în direcția dorită, ziua de 29 septembrie vine cu o oportunitate neașteptată, care le poate schimba planurile și le poate deschide drumul către o etapă nouă. Astrologii asociază această perioadă cu încheierea unui capitol și începutul unuia nou. Nu este vorba neapărat despre o schimbare bruscă, ci despre acel moment în care apare o posibilitate pe care nativii din Capricorn, Vărsător, Taur, Balanță și Gemeni nu o mai așteptau.

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