Marina Vlady a murit la 88 de ani. Faimoasa actriță, care a venit și în România, a avut o viață plină de controverse

Actrița, scriitoarea și cântăreața Marina Vlady a murit joi, la vârsta de 88 de ani, a anunțat familia sa, citată de AFP. Artista franceză de origine rusă a avut o carieră de peste șase decenii și a jucat în mai mult de 80 de filme, fiind recompensată cu premiul de interpretare feminină la Festivalul de la Cannes din 1963 pentru rolul din „Le lit conjugal”.
Familia a precizat că Marina Vlady s-a stins „în reședința ei, înconjurată de rudele sale și de animalele ei de companie”. Copiii artistei au descris existența mamei lor drept „o viață lungă, frumoasă și plină”.
Marina Vlady, vedetă a cinematografiei europene
Marina Vlady și-a început cariera foarte tânără. În 1954, a jucat în filmul „Avant le deluge”, regizat de André Cayatte, rol care i-a adus premiul Suzanne Bianchetti pentru cea mai promițătoare actriță. Avea doar 16 ani când a primit această recompensă.
Un an mai târziu s-a căsătorit cu regizorul Robert Hossein, care a distribuit-o ulterior în mai multe dintre filmele sale. Cei doi au avut împreună doi fii, iar artista a mai avut un fiu cu antreprenorul Jean-Claude Brouillet.
De-a lungul carierei, Marina Vlady a lucrat cu regizori importanți ai cinematografiei europene și internaționale, printre care Jean-Luc Godard, Orson Welles, Bertrand Tavernier, Chris Marker și Ettore Scola.
Actrița a continuat să joace și în comedii populare, în special în anii 1970. Printre acestea s-au numărat „Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil”, regizat de Jean Yanne, și „Que la fête commence”, al lui Bertrand Tavernier.
Prezența în România și cum i-a ”furat” soțul Olgăi Tudorache
Marina Vlady a avut și o legătură profesională cu cinematografia românească. În România a venit pentru filmările lungmetrajului „Steaua fără nume”, realizat în 1966 de regizorul Henri Colpi.
Actrița a apărut ulterior și în documentarul „Triton”, regizat de Ana Lungu și lansat în 2024.
Filmările pentru „Steaua fără nume” au avut însă și o importanță în viața personală a artistei. În această perioadă l-a cunoscut pe actorul român Cristea Avram, care era căsătorit cu actrița Olga Tudorache.
Potrivit relatării presei mondene, între Marina Vlady și Cristea Avram s-a legat o relație intensă, iar actorul și-a părăsit familia și a plecat la Paris. Povestea nu a durat însă mult, iar despărțirea a contribuit și la destrămarea căsniciei Marinei Vlady cu pilotul francez Jean-Claude Brouillet.
Patru căsnicii și o poveste de iubire care a dus-o la Moscova
Viața sentimentală a Marinei Vlady a fost la fel de intensă precum cariera sa. Orson Welles și Jean-Luc Godard s-ar fi numărat printre personalitățile care au dorit să o ia de soție, însă actrița l-a ales pe Robert Hossein, cu care s-a căsătorit în 1955.
După încheierea acestui mariaj, artista s-a căsătorit în 1963 cu pilotul Jean-Claude Brouillet. Cei doi au avut un fiu, Vladimir, însă relația s-a încheiat prin divorț în 1966.
Una dintre cele mai cunoscute povești de iubire ale actriței a fost cea cu Vladimir Vîsoțki, celebrul cântăreț și poet rus. Cei doi s-au căsătorit în 1969, iar Marina Vlady a ales să se mute la Moscova pentru a fi alături de el.
A rămas acolo până la moartea lui Vîsoțki, în 1980. Artista a scris ulterior despre relația lor în cartea „Vladimir ou le vol arrete”, publicată în 1987 și transformată mai târziu într-un spectacol de teatru.
În total, Marina Vlady a publicat zece cărți, printre care și volumul de memorii „24 images/secondes”, apărut în 2005.
Moartea lui Vîsoțki a schimbat radical viața actriței
Ultimii ani ai relației cu Vladimir Vîsoțki au fost marcați, potrivit relatării furnizate, de problemele artistului cu alcoolul și drogurile. Marina Vlady ar fi încercat să îl convingă să urmeze un tratament în Occident, însă el a refuzat.
Starea lui de sănătate s-a deteriorat, iar Vîsoțki a murit în 1980, în condiții descrise în materialul furnizat drept neclare. Pierderea l-a afectat profund pe actriță.
După moartea lui, Marina Vlady a trecut printr-o perioadă de depresie severă și, potrivit relatării furnizate, a avut o tentativă de sinucidere, fiind salvată de medicul oncolog Leon Schwartzenberg.
Acesta și-a părăsit familia pentru a fi alături de actriță, iar cei doi au format un cuplu timp de 23 de ani. În 2003, Schwartzenberg a murit de cancer, iar Marina Vlady s-a confruntat din nou cu o perioadă dificilă, în care materialul furnizat menționează consumul de alcool și gânduri suicidare.
Ulterior, artista și-a regăsit echilibrul și s-a dedicat din nou muncii. Pasiunea pentru artă a rămas una dintre principalele constante ale vieții sale.
O artistă implicată în cauze sociale
Marina Vlady nu s-a limitat la cinematografie, muzică și literatură. Viața ei a fost marcată și de activism civic, implicându-se de-a lungul anilor în mai multe cauze sociale.
Copiii artistei au amintit, în mesajul transmis AFP, implicarea acesteia în cauze precum opoziția față de Războiul din Algeria, „Manifestul celor 343”, sprijinirea persoanelor fără acte și apărarea dreptului la locuință.
Alături de ultimul său partener de viață, Leon Schwartzenberg, Marina Vlady a contribuit și la înființarea DAL, o asociație care militează pentru dreptul la locuință.
Pe lângă cariera cinematografică, artista a avut și o activitate muzicală. Ea a înregistrat două albume alături de surorile sale, sub numele de scenă Les Soeurs Poliakoff.
Marina Vlady a lăsat în urmă o carieră întinsă pe mai multe decenii, cu roluri în peste 80 de filme, colaborări cu regizori importanți și o activitate care a depășit cu mult cinematografia.