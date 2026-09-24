Marina Vlady a murit la 88 de ani. Faimoasa actriță, care a venit și în România, a avut o viață plină de controverse

Publicat 24 sept. 2026, 21:33 Sursă Agerpres

Actrița, scriitoarea și cântăreața Marina Vlady a murit joi, la vârsta de 88 de ani, a anunțat familia sa, citată de AFP. Artista franceză de origine rusă a avut o carieră de peste șase decenii și a jucat în mai mult de 80 de filme, fiind recompensată cu premiul de interpretare feminină la Festivalul de la Cannes din 1963 pentru rolul din „Le lit conjugal”.

Distribuie articolul