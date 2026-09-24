Rusia pregătește taxe majorate pentru următorii ani. Moscova caută bani pentru cheltuielile militare

Guvernul de la Moscova ia în calcul un pachet de majorări de taxe pentru perioada 2027-2029, în contextul în care Rusia trebuie să susțină în continuare cheltuieli militare ridicate. Documentele prezentate joi de Ministerul rus de Finanțe arată că autoritățile estimează un deficit bugetar de 2% din Produsul Intern Brut în fiecare dintre următorii trei ani, transmite Reuters.
Proiectul de buget include mai multe măsuri fiscale prin care Moscova urmărește să obțină venituri suplimentare. Printre acestea se numără impozite mai mari pentru anumite sectoare economice, taxe aplicate comerțului electronic transfrontalier și majorarea cotelor pentru anumite categorii de venituri personale.
Bugetul Rusiei pentru 2027-2029 intră în analiza Guvernului
Ministerul de Finanțe al Rusiei a anunțat că proiectul de buget a fost transmis Guvernului, care urmează să îl analizeze înainte de 1 octombrie. Ulterior, documentul va fi înaintat Parlamentului.
În noua construcție bugetară, autoritățile ruse tratează necesitățile din domeniul apărării și securității drept o „prioritate strategică”. Cheltuielile asociate acestor domenii rămân astfel în centrul planificării financiare pentru următorii trei ani.
Ministerul de Finanțe susține că fondurile prevăzute în proiectul de buget vor permite continuarea finanțării necesităților militare ale Rusiei.
„Resursele planificate vor permite dotarea forțelor armate cu armamentul și echipamentele militare necesare, modernizarea întreprinderilor din sectorul apărării și plata indemnizațiilor pentru personalul militar”, a comunicat Ministerul de Finanțe.
Moscova estimează un deficit bugetar de 2% din PIB
Potrivit documentelor prezentate de Ministerul rus de Finanțe, deficitul bugetar al Rusiei este prognozat la nivelul de 2% din PIB în fiecare dintre următorii trei ani.
Planurile fiscale apar într-un moment în care finanțarea războiului din Ucraina continuă să exercite presiuni asupra bugetului rus. Conflictul durează de patru ani și jumătate, iar costurile sale pentru Rusia au crescut.
În același timp, economia rusă a încetinit brusc anul trecut. În acest context, Guvernul de la Moscova a fost nevoit să recurgă atât la majorări de taxe, cât și la împrumuturi suplimentare pentru a susține efortul de război.
Noile măsuri fiscale analizate pentru perioada 2027-2029 vin, astfel, în continuarea acestor eforturi de a asigura resurse pentru bugetul de stat și pentru cheltuielile considerate prioritare de autoritățile ruse.
Taxe mai mari pentru anumite sectoare ale economiei
Una dintre propunerile Ministerului de Finanțe vizează profiturile considerate excesive în sectoarele metalurgiei și producției de îngrășăminte.
Autoritățile ruse intenționează să majoreze impozitele aplicate acestor profituri, despre care Ministerul de Finanțe spune că au fost generate de prețurile ridicate de pe piețele mondiale.
Măsura este inclusă în seria de modificări fiscale pregătite pentru următorii trei ani și urmărește atragerea unor venituri suplimentare la buget prin impozitarea profiturilor obținute în sectoare care au beneficiat de niveluri ridicate ale prețurilor internaționale.
Pachetul fiscal nu se limitează însă la marile sectoare industriale. Ministerul de Finanțe a propus și introducerea unor taxe asupra comerțului electronic transfrontalier.
Aproximativ 4 milioane de persoane ar putea fi afectate
O altă modificare propusă de Ministerul rus de Finanțe privește impozitarea așa-numitelor venituri personale „pasive”.
În această categorie intră veniturile provenite din investiții în titluri de valoare, din vânzarea unor proprietăți și din dobânzile obținute pentru depozitele bancare.
Ministerul de Finanțe a propus creșterea cotelor de impozitare pentru aceste venituri, iar estimarea instituției arată că măsura ar urma să afecteze aproximativ 4 milioane de persoane.
Astfel, planul fiscal pregătit pentru perioada 2027-2029 include atât modificări care vizează companii din anumite sectoare ale economiei ruse, cât și schimbări privind impozitarea unor venituri obținute de persoane fizice din investiții, proprietăți și depozite bancare.