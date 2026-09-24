Rusia pregătește taxe majorate pentru următorii ani. Moscova caută bani pentru cheltuielile militare

Publicat 24 sept. 2026, 16:55 Sursă Agerpres

Guvernul de la Moscova ia în calcul un pachet de majorări de taxe pentru perioada 2027-2029, în contextul în care Rusia trebuie să susțină în continuare cheltuieli militare ridicate. Documentele prezentate joi de Ministerul rus de Finanțe arată că autoritățile estimează un deficit bugetar de 2% din Produsul Intern Brut în fiecare dintre următorii trei ani, transmite Reuters.

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